Así le quedó la cara a Kylian Mbappé tras un fuerte golpe con el austríaco Danso y peligra que siga en la Euro

Kylian Mbappé no pudo completar los 90 minutos en el debut de Francia en la Eurocopa tras sufrir un duro choque con Danso en la disputa de un balón. Ambos futbolistas atacaron el centro lateral y el resultado fue un choque de trenes que acabó con el jugador francés sangrando y siendo sustituido. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el jugador se someterá a una resonancia definitiva a la hora de determinar si continúa o no en la Eurocopa. Aunque las sensaciones no son muy optimistas tras la primera exploración.

Sucedió a falta de cuatro minutos para el final, cuando Mbappé inició una carrera explosiva para rematar y Danso, su marcador, muy bien plantado durante todo el encuentro, fue a frenar la ofensiva con el mismo ímpetu. El nuevo jugador del Real Madrid cayó a plomo y se vio como un reguero de sangre brotaba desde su nariz.

Enseguida acudieron las asistencias médicas para atenderle y, Mbappé, tuvo que salir del terreno de juego para cambiarse la equipación, ya que por protocolo no puede jugar con una camiseta manchada de sangre. Aún así, ofreció un último servicio a los suyos al entrar al terreno de juego y dejarse caer para arañar unos segundos al reloj. Gil Manzano, árbitro español del encuentro, se percató de ello y le mostró la tarjeta amarilla antes de que fuera sustituido por Olivier Giroud.

Mbappé, ensangrentado tras un fuerte golpe en la cara Reuters

Mbappé salió del campo dolorido y, por el golpe, la sustitución y la sangre, puede tener una dolencia seria en el tabique nasal. Las primeras impresiones en el vestuario bleu son que el francés tiene la nariz rota, aunque aún se le deben hacer más pruebas.

"¿La nariz rota de Mbappé? Al parecer sí, su nariz no está nada bien. Ya veremos. Es lo malo de esta noche. Aunque sea sólo una nariz, es muy molesto para nosotros", declaró Deschamps al finalizar el partido. La nariz de Mbappé enciende todas las alarmas.

Antoine Griezmann también dio el susto durante el debut de Francia en la Eurocopa contra Austria. Corrían los primeros minutos de la segunda parte cuando, en una disputa con Maximilian Wöber, el defensor austriaco cargó duramente al atacante del Atlético de Madrid que acabó estampado contra la valla publicitaria.

Al igual que posteriormente Mbappé, Antoine también acabó sangrando y tuvo que ser atendido por las asistencias médicas. Griezmann corrió más suerte que Kylan, pues pudo continuar jugando sin problemas. Todo quedó en un susto.