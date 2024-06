Thierry Henry se suma a Mbappé y pide a los franceses ir a votar para "bloquear los extremos" en las elecciones

Thierry Henry, exestrella del fútbol francés y actual entrenador de la selección olímpica francesa, se pronunció el lunes en una rueda de prensa sobre las elecciones legislativas pidiendo "bloquear los extremos", siguiendo el camino de las declaraciones que impulsaron otros futbolistas, entre ellos Kylian Mbappé.

"Creo que hay algo que todavía es importante, lo que puede bloquear los extremos, es ir a votar, así que vayan a votar", afirmó Henry. "Yo, personalmente, estoy en contra de todo lo que divide y un poco más por lo que puede unir", añadió.

Este domingo pasado, Kylian Mbappé, el capitán de la selección de Francia en la Eurocopa que se está disputando en Alemania, ya había declarado que estaba "en contra de los extremos y de las ideas que dividen".

💬 Thierry Henry avant le début de la conférence :



« Je sais certainement où l'on va aller. Juste pour dire que je partage tout ce qui a été dit sur le sujet que vous connaissez bien, si on rentre dans la politique. Je partage ce qui a été dit par les joueurs et le sélectionneur…

"Llamo a los jóvenes a ir a votar, vemos que los extremos están a las puertas del poder, tenemos la oportunidad de elegir el futuro de nuestro país", indicó Mbappé, también en rueda de prensa.

Antes que él, también habían llamado a votar otros jugadores de la selección de Francia para la Euro 2024, como Ousmane Dembelé, Olivier Giroud y Benjamin Pavard.

Marcus Thuram adoptó una posición más clara al explicar el sábado que era necesario "luchar para que la RN (el partido de Le Pen) no pase".

Mbappé animó, en la primera rueda de prensa de la Eurocopa, a todos los jóvenes a votar y se mostró contrario a los extremos ante el auge de la ultraderecha

"Comparto todo lo que se ha dicho antes", añadió Thierry Henry, citando a Marcus Thuram, Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé.

Preguntado sobre una posible iniciativa colectiva, Marcus Thuram respondió negativamente. "Cada uno hace lo que siente. Algunos son más modestos. Yo estoy aquí porque gracias a mi padre he dominado esta situación para poder hablar de ello", reaccionó. "No creo que sea muy complicado de explicar. Yo mismo en esto. Viene de mi personalidad y mi educación. Sé que mucha gente me sigue en las redes sociales y me siento obligado a enviar un mensaje".

Pocas horas después de la salida de Thuram, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) pidió por su parte "evitar cualquier forma de presión y utilización política de la selección francesa" en relación con las elecciones legislativas previstas para el 30 de junio y el 7 de julio, pidiendo respeto a su "neutralidad".