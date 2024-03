Fernando Alonso aplaza la decisión sobre su futuro en F1: cambio en la estrategia clave para la decisión final

Fernando Alonso es uno de los nombres de la Fórmula 1. El futuro del piloto español se ha convertido en tendencia ante el baile de asientos que hay en la parrilla de cara a la próxima temporada. Habitualmente el ovetesense ha jugado al despiste y se ha empeñado en no dar pistas sobre su siguiente para en el Gran Circo.

Lewis Hamilton o Carlos Sainz cambiarán y apostarán por nuevos rumbos. El británico se estrenará con Ferrari y el español todavía no sabe cuál será su próxima escudería. Eso ha hecho que las cábalas se hayan disparado y se haya puesto a Fernando Alonso con una plaza en Mercedes.

El aliciente de George Russell, íntimo amigo suyo, podría ser uno de los elementos que le haga inclinar la balanza por los alemanes. Mientras tanto, Fernando Alonso siempre se ha mostrado partidario de darle prioridad al proyecto de Aston Martin. Ahí es donde aparecen las dudas.

[George Russell, la clave del fichaje de Alonso por Mercedes: una relación más que profesional]

Por dicho motivo, y a pesar de tener sentimientos encontrados, Fernando Alonso ha optado por aplazar su decisión hasta el próximo verano. Así lo ha dado a conocer ante los medios de comunicación en Australia. Por lo tanto, queda una larga y tensa espera para que desvele cuáles son sus verdaderas intenciones.

"No ha cambiado mucho y no cambiará en las próximas carreras. No quiero esperar al verano, porque sería injusto para mí y para el equipo si queremos buscar más opciones. Pero tampoco quiero precipitarme mientras mi cabeza no está aún en el año que viene. Como digo, mi cabeza está centrada en las cosas que me gustaría probar en el coche de ahora, no es el momento para pensar en el año que viene", explicaba Fernando Alonso.

Fernando Alonso atiende a los medios de comunicación en Australia. Aston Martin

Descarta el verse influenciado

Otro de los datos que ha querido plasmar Fernando Alonso es que no se ve influido por los movimientos que ha habido en Red Bull, donde se ha especulado con las salidas de Checo Pérez y Max Verstappen, o Mercedes. Sin embargo, el español ha defendido que a él le gusta ser dueño de su futuro, aunque no siempre le haya ido bien.

"Siempre ha sido así. Ser el dueño de mi destino a veces me ayudó, otras veces me hizo daño. Escojo cuándo me voy y cuándo llego a un equipo, escogí cuando dejé la F1 y cuando regresé. Ahora escogeré lo que hago el año que viene y no seguiré lo que hacen otros, no dictarán mi destino. Lo haré yo mismo, para bien o para mal es como soy", sentencia el piloto español.

[Fernando Alonso se acerca a Red Bull gracias a una decisión empresarial que le ha costado millones]

También quiso romper una lanza a favor de Aston Martin y explicó que el AMR24 sigue progresando en cuanto a sensaciones sobre el asfalto. "Parece que podemos poner temperatura en los neumáticos fácil a una vuelta y no somos tan cuidadosos en carrera. Estuvimos a un minuto del líder en Bahréin y a 34 segundos en Yeda. Redujimos la distancia, vamos en la buena dirección", declaró Alonso.