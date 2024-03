George Russell, la clave del fichaje de Alonso por Mercedes: una relación más que profesional

Mientras los rumores en la Fórmula 1 rodean constantemente a Red Bull y a la figura de Max Verstappen, lo único que queda claro es que quien tiene un asiento libre para la próxima temporada es Mercedes.

La escudería germana necesita un recambio para Lewis Hamilton después de su fichaje por Ferrari y uno de los nombres que han sonado con más fuerza es el de Fernando Alonso. El piloto asturiano acaba contrato con Aston Martin a final de este año y podría negociar con cualquier equipo.

Ver a Fernando Alonso vestido con los colores de Mercedes en 2025 no suena raro. Primero porque toda escudería llamada a competir por el campeonato necesita un piloto de la talla del español y segundo por el buen 'tándem" que podría formar con George Rusell.

[Fernando Alonso se acerca a Red Bull gracias a una decisión empresarial que le ha costado millones]

Y es que Alonso y Russell son mucho más que compañeros. Ambos pilotos pasan mucho tiempo juntos en Mónaco, e incluso celebraron el año nuevo juntándose en una misma fiesta. Una amistad que va más allá de lo puramente deportivo y que llega hasta la faceta más personal. Russell ve en Alonso un modelo a seguir, tal y como dijo hace poco Verstappen. El de Aston Martin, que ya tiene 42 años, ha calado en los jóvenes de una manera muy intensa. El respeto y la admiración que le tienen se corrobora cada Gran Premio que pasa.

"George Russell y yo somos invencibles jugando al pádel. Yo llevo unos 15 años jugando, pero George es nuevo y me ha sorprendido. Hemos jugado una vez, por lo que levamos un 100% de victorias. Somos imbatibles", afirmó Alonso durante el último GP de México, haciendo referencia a la gran amistas que los une.

Compatibles en Mercedes

Este buen trato que tienen ambos pilotos fuera del circuito también se podría trasladar a la pista. En las últimas semanas, Russell ha hablado sobre su futuro compañero y en ningún momento cierra la puerta a Alonso.

"Hemos tenido muchas conversaciones y he estado mucho con Toto Wolff este invierno. He visto los nombres de varios pilotos en su teléfono y ha sido bastante divertido. Incluso también he tenido algunas llamadas y mensajes en mi teléfono, así que ha sido bastante interesante. Como equipo estamos ante una muy buena oportunidad para afrontar este próximo capítulo", comentó antes de explicar que no tiene miedo alguno al piloto que llegue, incluso si este es un campeón del mundo como Alonso, confirmando que es una opción más entre las que maneja Mercedes.

[Aston Martin logra un fichaje clave para el futuro de Fernando Alonso: "Nos llevará a un mejor nivel"]

"Creo que para cualquier equipo es importante tener una buena armonía entre los pilotos, porque eso afecta a todos los ingenieros y a todo el equipo. He sido compañero de equipo del que posiblemente sea el mejor piloto de todos los tiempos durante los últimos dos años y no me preocupa en absoluto quién se alineará a mi lado. Quiero ponerme a prueba contra los mejores y creo que eso es lo que he tenido en los últimos dos años. En última instancia la decisión la tienen Toto y la junta directiva", aclara sobre el perfil de piloto que podrían contratar los alemanes.

Lo cierto es que Alonso podría ayudar mucho al desarrollo de Russell en la Fórmula 1. El asturiano tiene un carácter diferente a Hamilton y siempre se ha preocupado en ayudar a los pilotos jóvenes. Sin duda, esta dupla podría dar tranquilidad y éxitos a Mercedes.