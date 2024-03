La 'amenaza' de Xavi a la RFEF con Cubarsí y los otros 'casos Pedri' que puede haber en España

La Selección encara la recta final hacia la Eurocopa que se celebra este verano en Alemania. Este lunes inició la concentración del equipo que dirige Luis de la Fuente, quien armó su última convocatoria antes de la que dará con los nombres que acudirán al torneo europeo.

En la lista para los amistosos que se jugarán contra Colombia (22 de marzo) y Brasil (26 de marzo) destacó la llamada de varios futbolistas jóvenes. Principalmente, los 'juveniles' Lamine Yamal (16 años) y un Pau Cubarsí (17), que se estrena con la Selección absoluta en este parón internacional.

Al ser esta la última convocatoria previa a la de la Eurocopa (15 de junio-15 de julio), empiezan las conjeturas sobre los jugadores que pueden ir a la cita. Es, además, un verano con 'doblete' para España: también se celebran los Juegos Olímpicos de París (24 de julio-11 de agosto). Se da la circunstancia de que hay varios futbolistas que pueden acudir a ambos torneos con sólo unas semanas de separación.

En la mayoría de países, los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores para los JJOO. En España no es así, ya que interviene una cuestión legal. La Ley del Deporte que fue aprobada en diciembre de 2022 recoge, en su artículo 23.2c, que "es un deber de los deportistas acudir a las convocatorias de las selecciones". En caso de no hacerlo, la Ley del Deporte lo contempla como una infracción grave, conllevando multas de 3.000-30.000 euros y una posible inhabilitación (entre 2-15 años).

Los clubes están obligados a ceder a sus futbolistas si son llamados por la Selección, aunque sea en un torneo no organizado por la FIFA -como es el caso de los JJOO-. La única opción es que se llegue a un acuerdo pacífico entre las partes (RFEF, futbolista y club del futbolista).

Pedri, en los Juegos Olímpicos de Tokio

Esto preocupa, principalmente, al FC Barcelona. En el club azulgrana no tienen buen recuerdo de la última experiencia así. Fue en los Juegos Olímpicos de Tokio (2021), a los que acudió Pedri tras haber disputado previamente la Eurocopa a las órdenes de Luis Enrique. De la Fuente le incluyó en la lista del equipo sub23 que ganó la plata olímpica, tras caer en la final contra Brasil (2-1).

Pedri se acabaría convirtiendo aquella temporada (2020/2021) en el jugador con más minutos y partidos (73) disputados de toda Europa. Sin apenas descanso para preparar la siguiente campaña, sin una pretemporada al uso, el jugador canario pagó caro la carga de partidos y sufrió tres lesiones que le tuvieron cinco meses de baja, perdiéndose 39 partidos en total. Dos lesiones más en la temporada 2022/2023 (15 partidos perdidos) y tres más en la actual (21 partidos perdidos, hasta el momento) completan los números 'rojos' de Pedri.

"Espero que no se repita todo lo de Pedri con Cubarsí" Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona

En el Barça temen que vuelva ocurrir lo mismo este verano con dos de sus talentos, Cubarsí y Yamal. Xavi Hernández, en la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid, ya lanzó un aviso público: "Espero que no se repita todo eso [lo de Pedri], no hay que ponerse en el escenario negativo. Nos alegramos mucho por él [por Cubarsí], la valentía de De la Fuente. Me alegro mucho por Pau. Del resto no puedo decir nada porque yo no decido si van a los Juegos o a la Eurocopa, queda mucho", dijo.

Aunque el Barça no es el único equipo español que se puede ver 'afectado' por esta situación. Athletic (Nico Williams y Oihan Sancet) y Villarreal (Álex Baena) podrían estar en las mismas ya que sus jugadores, presentes en esta convocatoria de Luis de la Fuente, cumplen a su vez con los requisitos para acudir a los Juegos de París si les llama Santi Denia.

Gavi, afectado por su grave lesión con la Selección Reuters

La lista podría ser aún mayor, de no ser por las lesiones. Gavi y Alejandro Balde, del Barça, y Yeremy Pino, del Villarreal, también cumplen con las condiciones. Incluso Pedri, que todavía tiene 21 años, podría repetir en caso de llegar sano aunque habiendo tenido ya la experiencia de Tokio resulta casi imposible que volviera a París.

Por otro lado, empieza ya la 'guerra' de los clubes con las otras selecciones que no pueden obligar a los jugadores a acudir a los JJOO. Ocurre con Francia, donde Didier Deschamps ya ha hecho público que el Real Madrid ha pedido por escrito a su Federación que libere a Camavinga de la cita olímpica. Con Kylian Mbappé, en caso de acabar fichando por el club blanco, podría ocurrir lo mismo.