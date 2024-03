Mbappé libra otra batalla en el parón: Francia no quiere perderle para los JJOO y el pulso del Madrid

Todos quieren a Kylian Mbappé. El delantero francés se ha convertido en un auténtico reclamo, pero el futbolista parece dueño absoluto de su futuro. El todavía jugador del PSG ha vuelto a ver cómo los focos se ponen sobre él, aunque ahora sea el protagonista de una lucha de otra índole.

Francia quiere brillar en los Juegos Olímpicos de París 2024 y pretende armar el mejor equipo en cualquier competición. Eso incluye al fútbol y, en este deporte, Kylian Mbappé es uno de los futbolistas más desequilibrantes del planeta. Lo ha demostrado cada vez que ha saltado al terreno de juego esta temporada y desde el país galo no se lo han pensado dos veces a la hora de intentar contar con él este verano para luchar por el oro.

El interés de Francia está en contar con él para los Juegos Olímpicos, pero la intención de Kylian Mbappé no sería la misma. Esto se debe a que, si no cambia sus planes, acabará fichando en los próximos meses por el Real Madrid. Y el conjunto blanco no está dispuesto a ceder a sus futbolistas para la gran cita del mundo del deporte.

Parece ser algo que ha calado hondo, pues el seleccionador nacional, Didier Deschamps, ya se resignó a que Francia no pudiese contar con Mbappé, Tchouameni o Camavinga este verano. Sin embargo, hay una persona que pretende que plantearle un pulso al propio Kylian y al Real Madrid.

Se trata de Thierry Henry. El actual seleccionador sub21 será el que tome las riendas del equipo de Francia en los Juegos Olímpicos y está dispuesto a hacer todo por tener a Kylian Mbappé en sus filas. Un órdago que está por ver si gana este verano o tiene que sucumbir ante los deseos del jugador y de su equipo.

Tchouaméni y Mbappé celebran un gol con la selección de Francia Europa Press

La intención de Francia

Francia quiere llevarse a un trío de lujo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Las restricciones hacen que solo pueda haber tres jugadores mayores de 23 años en la convocatoria de Thierry Henry. Un cupo limitado que hace que los tres elegidos estén llamados a tener protagonismo.

Según han desvelado varios medios, los elegidos para acudir hasta París son Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Olivier Giroud. Los tres han sido fundamentales en este exitoso ciclo de Francia, donde han ganado un Mundial o han llegado a la final de otro, en Qatar. Sin embargo, tienen que recibir el permiso de los clubes y eso no siempre es fácil.

La negativa del Real Madrid, que está en su derecho a no dejar ir a sus jugadores, ha abierto un nuevo debate en Francia. Primero se pronunció Didier Deschamps, asegurando que eran cosas del fútbol, pero Henry se ha mostrado mucho más combativo en su última intervención.

Griezmann, Pogba y Mbappé celebran el Mundial de Francia REUTERS

"¿Lo del Real Madrid? Me lo imaginaba. Los clubes en el extranjero no tienen la misma situación que nosotros en Francia. Los clubes franceses estarán ahí para ayudar, pero para los clubes extranjeros es normal que haya este no", explicó Thierry Henry ante los medios este lunes.

Toda una declaración de intenciones de Henry, que no está dispuesto a perder al jugador que está llamado a liderar a Francia. Y no se piensa quedar ahí, sino que quiere plantear más batalla. "Nunca me detuve ante el primer no. Veremos qué podemos hacer. Intentaremos ver si podemos discutir, si podemos ser recibidos... No es fácil. No queremos ser derrotistas, pero la decisión sigue siendo de los clubes", sentenció.

No sería el único problema para Francia. Antoine Griezmann se ha mostrado predispuesto a ir con su selección, pero el Atlético de Madrid comparte la visión del Atlético de Madrid. Los colchoneros tampoco quieren ceder a un futbolista muy importante en los esquemas de Simeone y que, además, ha sufrido problemas físicos.

El Madrid se niega

Mbappé llegará más pronto que tarde al Real Madrid. El conjunto blanco se está mostrando muy cauto de cara al futuro y no quiere que sus futbolistas se carguen de minutos antes de comenzar la temporada. Muchos de sus internacionales están llamados a tener una doble parada en el verano, Eurocopa y Juegos Olímpicos.

La Eurocopa se disputan en Alemania, entre el 14 de junio y el 14 de julio. Los Juegos Olímpicos empiezan menos de dos semanas después, el 26 de julio. Aunque el torneo de fútbol arranca un par de días antes, el 24, y concluye el 9 de agosto. La clausura de los JJOO se realizará el día 11 de agosto. Son fechas en las que el Real Madrid estará realizando su pretemporada y encarando el comienzo de la nueva temporada de La Liga.

Es decir, Mbappé aterrizaría en Madrid con muy poco tiempo de descanso y sin haber participado en la pretemporada blanca. El cuerpo técnico tendría que llevar a cabo un plan individual para que en su incorporación realizara una preparación particular para entrar en la dinámica del equipo.

Por lo tanto, el Real Madrid no quiere arriesgarse, ya sea con Mbappé, Tchouameni o Camavinga, a que un futbolista regrese lesionado. Por ello, está capaz de llevar el pulso hasta el final.

Otra lucha

No es la primera vez que Mbappé podría echarle un pulso a la Federación Francesa de Fútbol. Mantuvo una guerra por la utilización de sus derechos de imagen. Todo sucedió poco antes del arranque del Mundial de Qatar y la tensión entre el estandarte del equipo y el ente federativo fue total.

Finalmente, consiguieron arreglar los problemas, pero Kylian Mbappé ha demostrado que es capaz de no plegarse ante los deseos de Francia. Ahora está por ver quién gana la batalla.