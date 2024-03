El dardo de Deschamps al Madrid por no ceder jugadores para los JJOO: "Eso es algo anticuado"

La pasada semana, el diario francés L'Èquipe destapó una información que ha causado un gran revuelo en Francia. Según la noticia, el Real Madrid se puso en contacto con la Federación Francesa de Fútbol para comunicarle que no cederá este próximo verano a ninguno de sus jugadores galos para los Juegos Olímpicos.

Enseguida se hicieron llegar las reacciones, ya que esta noticia afectaba a varios jugadores actuales de la plantilla blanca y también podría hacer lo propio con Kylian Mbappé. Si el delantero del PSG acaba llegando al Santiago Bernabéu se vería en una complicada tesitura, ya que su intención sí que es la de disputar los Juegos de casa.

En este parón internacional que aparece ahora en el calendario, Didier Deschamps, el seleccionador francés, fue preguntado sobre esta postura del Real Madrid con los jugadores franceses. El técnico galo se mostró contrariado por esta decisión de los blancos, pero también asumió que en la planta noble del Bernabéu tienen el mando: "Es una postura un poco anticuada, pero el que decide es el empresario. Mientras esté fuera de la fecha FIFA, si es no, es no".

Kylian Mbappé, durante un partido con el PSG. REUTERS

No obstante, la negativa del Real Madrid a ceder a sus futbolistas para los Juegos Olímpicos no es algo que competa directamente a Didier Deschamps. Las selecciones que acuden a la cita olímpica no son las Absolutas, por lo que las consecuencias recaerían sobre el combinado que actualmente dirige Thierry Henry, que por el momento no se ha pronunciado al respecto.

Doble cita

Este verano cuenta con la particularidad de que tiene una doble cita futbolística. Primero se disputará en Alemania la Eurocopa, mientras que pocos días después llegarán los Juegos Olímpicos en Francia, algo que invitará a algunos futbolistas a redoblar los esfuerzos.

Por supuesto, Deschamps llevará con Francia a todo su arsenal a la Eurocopa, y eso en el caso del Real Madrid significa convocar al menos a Camavinga y a Tchouaméni. Estos dos futbolistas son muy importantes en el combinado galo, que además partirá como uno de los favoritos para ser campeón continental.

Se da la circunstancia además de que Camavinga podría ser seleccionable para los Juegos al ser menor de 23 años, mientras que Tchouaméni ya pasaría a ocupar parte de los que superan esa edad. Un doble esfuerzo tan intenso como Eurocopa y Juegos parece algo casi incompatible con poder rendir después durante la temporada al 100% y es algo que podría pasar factura como en el caso de Pedri.

Mbappé se enfrenta a un escenario incierto. Estará sin duda en Alemania 2024 pero también quiere estar en los Juegos. La cita olímpica se disputa en su casa y él no se la quiere perder, pero si termina fichando por el Real Madrid se abriría un debate en el que las partes deberían sentarse a negociar.