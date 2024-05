La 'rajada' de Fernando Alonso que pone en un aprieto a la FIA: "El sprint no sirve para nada"

Segundo fin de semana al sprint en la Fórmula 1 y sigue la polémica. Tras China, el Gran Premio de Miami repite la fórmula: sólo unos libres y clasificación al sprint (shootout) el viernes, carrera al sprint y clasificación de la carrera larga el sábado y la carrera al uso del domingo. Fernando Alonso, octavo en la qualy de la carrera corta, ha estallado.

Hay que recordar antes lo que ocurrió en Shanghái. Alonso recibió una sanción de diez segundos y tres puntos de la superlicencia tras la carrera al sprint de China, debido a un leve toque con Carlos Sainz donde el peor parado fue Fernando, que abandonó. Aston Martin impugnó la sanción, pero fue desestima por la FIA alegando que no había motivos para seguir investigando lo que ocurrió.

Alonso mantiene su enfado con la Federación internacional, sobre todo, tras un viernes muy discreto del AMR24 pese a sus cinco mejoras para Miami. "No hemos hecho ninguna tanda larga en los entrenamientos y el sprint no significa nada. Sobre todo porque no podemos luchar ni nada de eso, recibimos penalizaciones por todo lo que hacemos", dijo dejando un recado a la FIA.

El bicampeón del mundo se conformó con los resultados obtenidos el viernes: "Un buen día, los dos coches en la Q3", señaló. Explicó que la dificultad estuvo en el cambio de ruedas medias a blancas en la clasificación y repitió su 'dardo' a la FIA. "Veremos lo que podemos aprender de cara a la carrera, el sprint no sirve para nada. Son muy pocos puntos en juego y tampoco nos dejan competir porque nos penalizan. Será un día aburrido desde fuera, estaremos en el tren de coches, pero nosotros recogeremos información útil desde fuera".

"Fue difícil encontrar el agarre en la pista, aunque es lo mismo para todos. Llevamos los dos coches a la Q3, era el objetivo, así que a ver este sábado", señaló finalmente sobre la clasificación.

La FIA rechaza el derecho de revisión de la sanción de Alonso en China ❌



Verstappen, pole con una 'mala vuelta'

El neerlandés Max Verstappen no dio opción este viernes a sus rivales y, tras esconderse durante las dos primeras rondas de clasificación, impuso su ley en la ronda final, superó al monegasco Charles Leclerc y saldrá primero en la carrera al sprint de este sábado.

Con un tiempo de 1 minuto, 27 segundos y 641 milésimas, el triple campeón del mundo aventajó en 108 milésimas a Leclerc, llegó a línea de meta con 235 milésimas sobre el mexicano 'Checo' Pérez, tercero, y con más de cuatro décimas sobre Carlos Sainz, que terminó quinto, mientras que Fernando Alonso acabó octavo a casi ocho décimas.

A pesar de que contravolanteó antes de tomar una de las rectas principales del circuito, al Verstappen le bastó con un grandísimo primer sector y un buen último parcial para brillar sobre el resto de adversarios y recordar que aunque todavía no ha conseguido la pole en este circuito, este sábado será el favorito para hacerlo, además del gran rival a batir en la carrera al esprint.