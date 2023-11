Sigue la guerra Hamilton - Red Bull: Christian Horner apunta ahora al padre del piloto inglés

El culebrón entre Lewis Hamilton y el equipo Red Bull sigue dejando más capítulos y nuevos protagonistas. Esta vez, Christian Horner, jefe de la escudería austríaca, ha metido en la ecuación a Anthony Hamilton, padre del heptacampeón del mundo.

La batalla dialéctica entre Red Bull y Hamilton surgió a raíz de las declaraciones de Horner en las que reveló el supuesto acercamiento de Hamilton para explorar la posibilidad de entrar en el equipo. "Hemos tenido varias conversaciones a lo largo de los años sobre la incorporación de Lewis. Se han acercado varias veces", dijo Horner en una entrevista para Daily Mail.

Después, en el GP de Abu Dabi, negó de forma rotunda que ni él ni nadie se hayan ofrecido a Red Bull "y llevo años sin hablar con Horner, es más en mi teléfono hay un mensaje suyo pidiendo una reunión, pero era el antiguo, y yo solo le desee suerte. Nadie de mi equipo, y les he preguntado a todos, se ha acercado a él. Eso es todo, así que no sé de lo que está hablando, no hubo conversaciones confidenciales, pero ya conoces a Christian, le encantan este tipo de cosas", dijo el inglés.

[Guerra de filtraciones entre Red Bull y Hamilton: ¿quién se ofreció a quién a comienzos de año?]

El director de Red Bull habló también de haber tenido conversaciones a lo largo de estos años para incorporar al piloto británico a sus filas: "Nos han tendido la mano varias veces. Más recientemente, a principios de año, hubo una consulta sobre si habría algún interés".

Nuevo protagonista

En las últimas horas Christian Horner ha metido en el ajo a Anthony Hamilton, padre del piloto: "Es completamente normal que los pilotos, los representantes de los, los padres, tengan diferentes conversaciones durante el transcurso del año y mira, no hemos tenido ninguna discusión seria con Lewis. Nunca hubo un asiento disponible. Pero, sabes, conozco a Anthony Hamilton desde hace muchos años, es un buen tipo. Es un orgulloso padre e inevitablemente, cuando los pilotos pasan por momentos difíciles (y ya sabes, seamos realistas, Lewis no ha ganado un Gran Premio en dos años) es inevitable que surjan preguntas en todo el paddock", dijo en la rueda de prensa del GP de Abu Dabi.

"Nunca hubo ningún compromiso y no sé quién representa a quién o qué, pero con el mismo apellido, uno pensaría que eran razonablemente cercanos. Es difícil decirlo, pero no hubo más que bromas. No había un "¿puedo conducir para Red Bull el próximo año?" específico, a menos que Anthony quisiera conducir. Así que sí, pero eso, como digo, no es inusual. Quiero decir, hay muchos pilotos, como puedes imaginar, de los que escuchamos durante el transcurso de un año", añadió Horner.

Sigue los temas que te interesan