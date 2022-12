La característica de Hamilton que le equipara con Schumacher o Brady: "No la tienen muchos"

Lewis Hamilton es probablemente el piloto que más multitudes arrastre en la Fórmula 1. El británico es un auténtico fenómeno de masas y allá donde va los seguidores se acumulan a raudales para ver al heptacampeón del mundo. Y eso es una característica que ha querido recalcar su jefe de equipo, Toto Wolff.

Uno de los máximos responsables de Mercedes consideró a su piloto como uno de esos deportistas que salen cada mucho tiempo. Asegura que tiene un aura especial que le equipara a grandes leyendas como Michael Schumacher o Tom Brady, verdaderos iconos dentro de este mundillo.

"En un fin de semana de carreras es como una figura senior, como lo fue Michael Schumacher o lo es Tom Brady, que son más que un jugador o un piloto", resaltó Wolff sobre el de Mercedes. Una influencia de Hamilton que va mucho más allá de su presencia en los circuitos.

Michael Schumacher, en su retirada en 2012 con la escudería Mercedes F1 Reuters

"Su personalidad con los años se ha vuelto admirable. Ha habido momentos en los que el equipo se venía abajo por los malos resultados y él los ha levantado y motivado. Es pura gestión de equipos humanos, algo que no he visto en otros deportistas", reflejó.

A pesar de no haber podido levantar el título en las dos últimas temporadas, ya que Max Verstappen se lo negó con su Red Bull, Hamilton continúa siendo el piloto que más campeonatos acumula en la parrilla de la Fórmula 1. Un liderazgo que tardará mucho en perder.

"Es una parte emocional del equipo. Lleva 10 años aquí, no es simplemente un empleado al que contratas y pagas. Es parte de esto", recalcó Wolff sobre el británico y su influencia en la escudería.

Wolff asume las culpas

Toto Wolff también entonó el mea culpa tras la nefasta temporada que ha completado Mercedes. En 2022 tan solo consiguió una victoria, a manos de George Russell en Interlagos en una de las últimas carreras de la temporada, y Hamilton se fue de vacío quedando quinto en el Mundial.

El gran problema ha sido el coche, mucho menos potente que el de sus rivales, Red Bull y Ferrari, en la lucha por el Campeonato. Y la principal cabeza visible de la escudería, apartando a los pilotos, no ha dudado en hacer público los problemas que han tenido.

Toto Wolff junto a Lewis Hamilton Europa Press

"Para él ha sido una temporada muy dura. No le hemos dado una herramienta capaz de ganar. Era un coche inestable, impredecible, bueno solo a veces y nada sencillo para trabajar", explicó Wolff. "No los he mirado mucho porque no luchamos por ganar y el coche no era lo suficientemente bueno. Era irrelevante si uno estaba delante de otro siendo cuartos o quintos si no se luchaba por ganar", añadió.

