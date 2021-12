Verstappen se lleva la pole ante Hamilton en Abu Dhabi: clasificación para la última carrera

Max Verstappen se llevó la pole en el Gran Premio de Abu Dhabi tras una sesión de clasificación repleta de altibajos. Una gran estrategia con su compañero Sergio Pérez le permitió al de Red Bull obtener el mejor tiempo de la jornada y asegurarse el salir como primero en la carrera del domingo. Un gran paso de cara al título mundial teniendo en cuenta que Lewis Hamilton saldrá segundo.

El actual líder de la clasificación consiguió un tiempo de 1:22:09 frente al 1:22:480 de Lewis Hamilton. La clave estuvo en una acción con su compañero de Red Bull, 'Checo' Pérez, quien le permitió coger el rebufo para marcar esa mínima diferencia con su gran competidor. A pesar de ir más lento tanto en Q1, donde Hamilton le llegó a sacar +0,5, los neumáticos blandos y esa jugada maestra con Pérez dejó en nada los datos de la Q1 y Q2.

Tras los dos 'gigantes' del mundial, Lando Norris logró colarse tercero con un gran tiempo de 1:22:931. Sergio Pérez será cuarto, Carlos Sainz saldrá quinto en Abu Dhabi y Valtteri Bottas, otro de los protagonistas para ver cómo se resuelve el mundial, lo tendrá complicado con una sexta posición. Red Bull, por lo tanto, se llevó el doble triunfo en la clasificación con sus dos pilotos por delante de los respectivos de Mercedes.

🏁 TOP TEN (END OF QUALIFYING) 🏁



Verstappen

Hamilton

Norris (📸)

Perez

Sainz

Bottas

Leclerc

Tsunoda

Ocon

Ricciardo#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/g8aTHRq5jx — Formula 1 (@F1) December 11, 2021

Leclerc como séptimo, Tsunoda octavo, Ocon noveno y Ricciardo décimo serán los otros pilotos que cierren esa línea principal de la parrilla. Ricciardo, además, fue quien 'echó' a Fernando Alonso (11º) de la Q3 en una polémica acción que frenó al español y que está en manos de los comisarios por una posible sanción.

Verstappen, eufórico, mostró su alegría tras el resultado. "Por supuesto, es una sensación increíble... Estoy increíblemente feliz, esto es lo que queríamos, pero nunca es fácil, especialmente con su forma en las últimas carreras", indicó a los medios oficiales de la Fórmula 1. El de Red Bull, ahora más que nunca, es el claro favorito para llevarse el título de campeón del mundo.

¡VUELTA BRUTAL de Verstappen para robarle la pole a Hamilton! 🙌



¡Jugada maestra de Red Bull e increíble trabajo en equipo de Checo Pérez! 👏👏👏



Qué locura. Vaya golpe de efecto #AbuDabiDAZNF1 🇦🇪 pic.twitter.com/9sblbCLAoj — DAZN España (@DAZN_ES) December 11, 2021

Hamilton, por el contrario, intentó contener su rabia y se mostró calmado ante las cámaras. "Max ha hecho una gran vuelta hoy. No hemos podido competir con ese tiempo. Tenía buena pinta en los libres. No hemos podido responder a esa vuelta de Max. Me gustaría pensar que estamos en una buena posición, espero que sea así", reconoció en diversas ocasiones.

A pesar de la insistencia, Lewis Hamilton evitó cualquier tipo de crítica. "No podía ir más rápido. Se merece -Verstappen- la pole totalmente. Sigo estando en primera línea. A ver cómo navegamos mañana", espetó el piloto británico. El de Mercedes, en apenas unos minutos, pasó de favorito para la pole y por tanto para el mundial, a ser segundo y complicarse sus opciones de volver a llevarse el campeonato.

