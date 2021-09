Fernando Alonso lo vuelve a hacer: la exhibición en Sochi para cumplir su amenaza

Conocía el circuito. Tenía experiencia remontando. Era consciente de las situaciones que se podían dar. Fernando Alonso controló a la perfección lo que ocurrió en un Gran Premio de Rusia marcado por la lluvia, las sorpresas y los constantes cambios en la clasificación. El asturiano acabó sexto, tal y como había salido en la parilla, pero dejando grandes momentos en su coche y confirmando la amenaza que había lanzado horas antes.

"He corrido en Sochi cinco veces y será bueno volver este fin de semana. En el pasado no he tenido un gran sábado, pero luego en la carrera he recuperado bastantes posiciones", advertió Fernando Alonso en las horas previas a la carrera del domingo tras las incógnitas que sobrevolaban la cita rusa.

El asturiano también detalló que para conseguir un podio necesitaban "una carrera muy caótica" y que el objetivo real era quedar entre los seis o siete primeros. Ambos escenarios se dieron, pues el de Alpine llegó a situarse en el podio durante algunos momentos. Alonso sacó todo su repertorio y pese a no tener el mejor coche recordó por qué tiene el respeto de todo el mundo del motor.

Fernando Alonso salía sexto tras su buena clasificación. Sin embargo, nada más comenzar la carrera ya dio la primera lección a sus rivales. El de Alpine se situó por delante de Hamilton o Ricciardo. Incluso en un 'mano a mano' con Stroll se vio obligado a salirse a la hierba sintética para evitar un accidente. Pero nada era suficiente para frenarle.

El ritmo era muy bueno. El propio Alonso, de hecho, lo confirmaba tras la carrera en Dazn. "Llegamos muy bien en seco. Hemos adelantado a Verstappen... Hemos tenido un buen ritmo hoy". Tal fue su nivel que en una final de recta logró situarse sexto pasando al de Red Bull y dejando claro que podía ser su día en Rusia.

El piloto español prosiguió con su exhibición hasta situarse en tercera posición. Ese podio que veía complicado salvo carrera caótica llegaba. Quedaban solo tres vueltas y Alonso pasaba a Sergio Pérez para soñar con su mejor resultado esta temporada. La lluvia lo acabó cambiando todo.

"Si no llega a llover lo que llovió en esa vuelta, hubiesen destrozado las ruedas de agua y hubiesen terminado fuera de los puntos. La suerte nos esquivó hoy bastante un podio, pero como prestaciones ha sido la mejor carrera del año tanto para el equipo como para mí", sentenció en los micrófonos de Dazn. Una sexta plaza que pudo ser mejor, pero que confirmó un nuevo día para la historia de Fernando Alonso en su regreso a la Fórmula 1.

