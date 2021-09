Carlos Sainz y su podio en Sochi: "Tenía que parar porque una vuelta más y me choco"

Carlos Sainz volvió a dar un golpe en el Mundial de Fórmula 1 logrando una tercera posición en el Gran Premio de Rusia. El piloto español ya apuntaba maneras al salir segundo tras una gran clasificación. Durante la carrera de Sochi llegó a situarse en la primera posición, pero finalmente acabó celebrando con sabor agridulce su tercer puesto. Un resultado en el que la estrategia empleada cuando comenzó la lluvia fue clave.

El de Ferrari ha reconocido que tenía claro que debía parar en el tramo final porque, de no ser así, podría haber protagonizado un accidente. Sainz iba con neumáticos duros y, como muchos otros rivales de parrilla, decidió pasar a intermedios. "Tengo que parar porque una vuelta más y me choco", es lo que pensó tal y como ha reconocido tras la carrera en Dazn.

"He parado, los de la media han intentado alargar una vuelta más, y ahí es cuando hemos hecho una llamada perfecta para box. Ya con la intermedia hasta el final las cinco últimas vueltas", ha destacado el madrileño, que pese a la tercera posición se ha mostrado autocrítico pidiendo mejoras para poder defender alguna victoria en este Mundial.

🗣️ @Carlossainz55: "Como iba con el neumático duro, tenía que parar. Una vuelta más y me choco"#RusiaDAZNF1 🇷🇺 pic.twitter.com/NqyyKTlN6d September 26, 2021

"Lo que hay que conseguir es una victoria. Si trabajamos un poco más en el neumático, un poquito más de potencia para aguantar los envites de los Mercedes", ha subrayado Carlos Sainz. "No me gustaría que me volvieran a pasar cuando voy primero. Entonces, hay que trabajar para que la próxima vez que vayamos primeros no nos pasen con esa facilidad", ha espetado durante la misma entrevista.

Pese a ello, Sainz se marcha contento de Sochi. "He salido muy bien. Era la prioridad no perder la posición con Russell y luego me podía poner por detrás de Norris y adelantarle por el exterior en la curva 2. Ha funcionado, pero desafortunadamente luego llegó el graining y la carrera se ha torcido", explicó también durante la entrevista con la organización.

🗣️ @Carlossainz55: "Lo que hay que conseguir es una victoria. No me gustaría que me vuelvan a pasar cuando voy primero"#RusiaDAZNF1 🇷🇺 pic.twitter.com/OhJrtWxkt1 — DAZN España (@DAZN_ES) September 26, 2021

"Hemos empezado a sufrir mucho, cambiamos a neumáticos duros muy pronto, los tuvimos que gestionar y luego la lluvia apareció en el peor momento porque mis duros se estaban desguarneciendo", recalcó. "Hemos parado, tomado la decisión adecuada en el momento oportuno y hemos remontado hasta el tercer lugar".

Este es el quinto podio de toda su carrera para Carlos Sainz, aunque como ha destacado el objetivo está en poder sumar alguna victoria en lo que resta de Mundial. Carlos Sainz quedó por detrás de Hamilton y Verstappen, mientras que su compatriota Fernando Alonso logró otra gran sexta plaza que le mantuvo la posición que había cosechado en la clasificación previa. Lando Norris, amigo de Sainz y uno de sus grandes rivales en el circuito, finalizó séptimo.

