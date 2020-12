El 'zasca' de Renault ante las críticas a Fernando Alonso por ir al test de Abu Dhabi

Fernando Alonso ha sido objeto de críticas en el paddock de la Fórmula 1. El motivo es que la FIA diera luz verde a Renault y a él para participar en el test post-temporada de Abu Dhabi, que está destinado a que los pilotos más jóvenes se suban a los monoplazas. No es el caso del piloto asturiano, que ha pasado dos años alejado de los circuitos y tendrá una pretemporada muy limitada.

Entre los que le han criticado está Lando Norris, piloto de McLaren. Cyril Abiteboul, jefe de la escudería Renault, ha respondido a los ataques recibidos en las últimas horas, sobre todo, provenientes de equipos que no se quedarán al entrenamiento y algunos medios de comunicación del sector.

"¿Por qué es necesario? Seré muy directo, hay que darle (a Fernando Alonso) las mejores herramientas posibles para trabajar el próximo año. Nadie está aquí para algo que no sea rendimiento, quizás otros equipos no estén aquí por prestaciones, sino con un propósito comercial. Nosotros no hacemos esto por una cuestión comercial, lo hacemos por potenciar nuestra propia competitividad. Lo que haría cualquier entidad", explica el dirigente galo.

Fernando Alonso pilotando el Renault RS18 en el Circuito de Shakir Renault F1

Renault y los 'rookies'

Y añade: "Hemos sido claros con la FIA y la F1 sobre qué queríamos hacer y además no creo que nos puedan culpar por no ayudar a pilotos jóvenes con todo lo que hacemos, ningún fabricante ha invertido la mitad que nosotros en su academia. Pilotos a los que asistimos económicamente, además de la Fórmula Renault por la que han pasado la mitad de los pilotos de F1. No nos pueden acusar de no invertir en pilotos jóvenes".

"Pensamos en la próxima temporada porque tenemos que seguir adelante tras una gran relación con Daniel (Ricciardo) y debemos proyectar una nueva con Fernando. Pedimos permiso, la FIA lo garantizó y ya está, es lo que hay", recalca sobre el test.

Sobre Alonso, celebra cómo le está yendo su preparación: "Fernando vuelve a estar en forma, fue increíble su pilotaje en el coche de 2018. Es importante porque el año que viene sólo tendremos tres días de test entre los pilotos, sé que es lo mismo para todos pero es otra razón por la que pedimos permiso a la FIA, que estudió nuestras razones", concluye.

Además del 'filming day' con el RS20, Fernando Alonso ha tenido ya cuatro sesiones con el coche de 2018. En Abu Dhabi se subirá al del este año otra vez, en esta ocasión sin limite en el kilometraje.

