"Hamilton me preguntó: ¿Alguna vez has pensado si eres blanco? Yo lo hago todos los días"

Lewis Hamilton fue uno de los deportistas más críticos en el momento en el que se produjo el asesinato de George Floyd y cargó contra la Fórmula 1 por un silencio ante el suceso que le avergonzaba. El piloto de Mercedes activó al gran circo del automovilismo para que, tras su protesta, aparecieran muestras de apoyo para que se haga justicia contra el racismo. El CEO de Mercedes AMG F1, Toto Wolff, ha alabado la figura de su piloto y le apoya ante este movimiento.

"Sabemos que Lewis es un gran defensor de las minorías. Para ser sincero, también he aprendido mucho de él. Una vez me preguntó: ¿Alguna vez has pensado que eres blanco?. Y le dije: No, nunca lo he pensado. Y él dijo: Pues yo tengo que pensarlo todos los días. Me están haciendo saber que lo soy. Es muy difícil para nosotros comprender lo difícil que es y, por lo tanto, estoy contento de que haya salido y se haya pronunciado. Es uno de los embajadores de este deporte y creo que es bueno", explicó Wolff.

El austriaco detalló que él viene de una familia en la que se crió entre "diferentes nacionalidades" donde descubrió "la discriminación cuando era un niño" a los judíos. "A veces se necesitan protestas como las de Estados Unidos para provocar una ola masiva de apoyo para cualquier minoría. Creo que es bueno que Lewis sea el líder en un deporte que está muy dominado por hombres blancos", recalcó el CEO de Mercedes.

También habló sobre los planes del equipo para la próxima temporada y no descarta la llegada de Vettel. "Valtteri y Lewis y después, obviamente, George Russell. Más allá de eso, no debemos descartar a ningún conductor. Es por eso que dije que no quiero descartar a Sebastian como cuatro veces campeón del mundo porque, ¿quién sabe qué pasará en los próximos meses? Si hubiera dicho en enero que no tendríamos carreras en la primera mitad del año, nadie lo habría creído", argumentó Toto Wolff.

