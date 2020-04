Carlos Sainz y su recado a los políticos: "Almeida lo está haciendo muy bien, no como otros"

Carlos Sainz ha analizado en MARCA el panorama político y social de la crisis del coronavirus. El piloto de Fórmula 1 no se muerde la lengua y se moja acerca de la gestión que se está realizando de la situación en España. Sainz destaca la labor de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

"Personalmente, me está gustando la contundencia y el liderazgo del alcalde de Madrid, Martínez-Almeida. Es de los pocos políticos a día de hoy que habla de manera clara y directa, responde a las preguntas y aporta soluciones concretas. Por supuesto que cada uno podrá estar más o menos de acuerdo con lo que dice dependiendo de su ideología, pero yo creo que está dando la talla estos días tan complicados", dijo Sainz.

El piloto de McLaren recalcó que esto es algo que no puede decir de todos: "Lamentablemente no me sale decir lo mismo de otros muchos políticos, de uno u otro color", añadió sobre la gestión de los políticos españoles.

Sainz admite que ha visto el coronavirus de cerca: "Por el momento, en mi círculo más cercano de familia y amigos íntimos, ha habido algún caso positivo en Covid-19, pero han conseguido combatir el virus y estamos todos bien", señaló con alivio.

"Para mí la salud, la familia y los amigos siempre han sido lo primero y estos días lo valoras aún más. Normalmente, a estas alturas del año, no habría visto mucho a mi familia con tanto viaje y trabajo, pero estos días haciendo cosas sencillas como cocinar algo con mi madre o jugar a las cartas con mis hermanas antes de irnos a dormir, te das cuenta de lo importante que es", reflexionó.

La sociedad postcuarentena

Por último se imaginó cómo debería funcionar la sociedad postcuarentena: "Creo que la gente joven vamos a tener un papel fundamental. A los jóvenes, por lo general, este virus no parece afectarnos tan severamente y según se vayan levantando las medidas de confinamiento, los jóvenes tendremos que esforzarnos por ayudar a quienes son más vulnerables al virus. Cualquier cosa que podamos hacer marcará la diferencia", dijo.

