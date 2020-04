Tridente de lujo: las confesiones entre Fernando Alonso y los Carlos Sainz

Charla a tres en Instagram con el trío de pilotos españoles más importantes a nivel automovilístico. Fernando Alonso y los Carlos Sainz, padre e hijo, frente a frente para hacer más ameno el confinamiento a sus seguidores. Uno de los momentos cumbre fue cuando Carlos Sainz padre le dijo a Fernando Alonso que tuviese "la valentía" de reconocer que fue él y no otro el que le convenció para meterse de lleno en la aventura que supone un Rally Dakar.

"Te voy a decir una cosa. Haciendo memoria debía ser el 2018 o 2017 en Interlagos, en Brasil. Los dos sentados fuera del Motorhome y fue ahí cuando empecé a preguntarte que si el Dakar como es, que si la salida, que si cuantos kilómetros, que si cuántos días... y me dijiste que preparándolo se podía hacer y que se podía hacer bien. El Mundial de Rallys imposible pero el Dakar era divertido, posible y accesible. Así que sí, tú fuiste el primero", dijo el asturiano.

Como si de un periodista se tratase, Carlos Sainz intentó sonsacar a Fernando Alonso sus planes de futuro. El objetivo inmediato del bicampeón de la Fórmula 1 era conseguir la Triple Corona y para ello iba a disputar las 500 MIllas de Indianápolis, la cuestión es: ¿y un nuevo Dakar?

Fernando Alonso y Marc Coma, durante el accidente en el Rally Dakar 2020

"El 23 de agosto es la fecha de la carrera de Indianápolis por ahora, pero yo lo veo muy optimista aun. Ese día es la carrera, tienes que estar ahí a principios de agosto y que en EEUU esté todo bien a principios de agosto... no sé yo. El Dakar si no es el año que viene sí que me gustaría volver a hacerlo", apuntó Alonso.

Carlos Sainz Jr.

Alonso recogió el guante y preguntó por si Carlos Sainz Jr., actual piloto de McLaren en F1, se aventurará algún día con el Dakar: "Mínimo, mínimo, mínimo... 10 años. Pueden ser más pero no menos, pero en mis planes entra". Para finalizar, su padre bromeó con un peculiar intercambio de coches: "¡Hombre, claro! Podríamos hacer un intercambio, no estaría mal, sería divertido".

