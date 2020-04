La confesión de Fernando Alonso que deja de nuevo abiertas las puertas a un posible regreso a la F1

Fernando Alonso es uno de los deportistas más concienciados respecto al no salir de casa debido al confinamiento que ha provocado el coronavirus.

Todos los días sube contenido a sus redes sociales y hace directos con otras personas o directamente charla con sus seguidores desde Lugano (Suiza).

Este lunes le tocó el turno con el cantante David Bisbal. El próximo objetivo de Fernando Alonso es correr unas 500 Millas de Indianápolis que fueron aplazadas debido al coronavirus, pero admitió que mirar a la prueba resulta complicado.

"Pensar en las carreras cuesta trabajo. Ahora no piensas en Indianápolis o en un objetivo. No tienes el cuerpo para cosas superficiales", dijo.

También desveló que le han ofrecido participar en carreras online, pero que no puede debido a la siguiente razón: "En casa no tengo simulador. Tengo la Play, pero con un mando con el que no puedo jugar a juegos de coches. Sólo fútbol y cosas así. Ahora hay muchas carreras virtuales. Me invitan a todas, pero digo que sólo tengo un mando que no vale".

La Fórmula 1

La posibilidad de que Alonso vuelva algún día a la Fórmula 1 está sobre la mesa y de ello hablaron el asturiano y Bisbal diciéndole que era como un artista todoterreno que igual canta sevillanas que rock por su participación en Le Mans, la F1 o el Dakar. "Es un desafío del que estoy orgulloso. Todas estas carreras requieren una preparación, un estudio muy grande. Cuando tienes 37 años no es fácil. Es enriquecedor", explicó Alonso.

"No quiero ponerte en un compromiso, pero me encantaría que volvieras. Otros lo hicieron, como Schumacher o Raikkonen", comentó Bisbal. "En motor, lo hemos visto con Carlos Sainz. La edad no es importante. Es cierto que la F1 es más exigente que otras disciplinas. Lo que cuenta es el crono. Hamilton tiene 35 años y Bottas, 24, pero va más rápido el de 35", afirmó Fernando.

"Yo cuando he ganado tenía un coche suficientemente bueno para estar ahí. Las carreras se decidían por no cometer un error, no pisar una línea blanca. Es cierto que necesitas el talento para la faena, pero en velocidad pura todos son muy parecidos", manifestó Alonso.

