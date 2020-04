Al descubierto todas las confesiones de Fernando Alonso con su 'amigo' Briatore

Fernando Alonso es uno de los deportistas más concienciados respecto al no salir de casa debido al confinamiento que ha provocado el coronavirus.

Todos los días sube contenido a sus redes sociales y hace directos con otras personas o directamente charla con sus seguidores desde Lugano (Suiza).

Este lunes le tocó el turno a Briatore. Ambos nunca han ocultado su buena amistad y más tras los grandes éxitos del piloto asturiano con Renault, donde ganó dos títulos mundiales de Fórmula 1 con el italiano como jefe.

Ambos hablaron acerca de mucha cosas, entre ellas sobre una amistad que se forjó hace 20 años en Londres: "Yo corría entonces en la F3000 y tú me dijiste que me podías ayudar a entrar en Minardi y luego ir a Renault contigo. Yo dije que me lo pensaría y que lo hablaría con Adrián Campos, y entonces contestaste: 'No tienes nada que pensar. Si aceptas bien y si no, no estarás nunca en la F1. Me sorprendió, pero nos entendimos desde el primer día y quiero que la gente lo sepa".

La etapa en Renault

"Los colores de nuestros patrocinadores (Mild Seven y Renault) coincidían con la bandera de Asturias. Recuerdo que vendimos 80.000 gorras en Barcelona el primer año", dijo Briatore.

"Era un gran equipo, desde la cocina, el 'motorhome', los mecánicos, todo el staff. Todos éramos iguales y lo hacíamos todo juntos. Hasta ir a Kenia a hacer deporte", contó Alonso.

Fue Briatore quien contó una anécdota que ocurrió en el GP de Brasil 2004, donde a los dos pilotos de Renault les pusieron gomas de seco cuando llovía: "Dijiste que creías que llevabas neumáticos de mojado y yo te dije que no te preocupases, que habías más pilotos con las de seco", expresó Flavio.

"Te pregunté que cuántos más, y me dijiste que el otro Renault también. En las primera vueltas nos quedamos los últimos y luego fuimos remontando porque se secó muy rápido y en la sexta vuelta ya éramos primero y segundo", recordaba Fernando Alonso.

[Más información: Briatore avisó a Fernando Alonso de que en McLaren iba a ser el segundo plato de Ron Dennis]