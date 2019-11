Acusan a la esposa de Michael Schumacher: "No quiere que le vea para que no cuente la verdad"

Siguen saliendo confesiones del entorno de Michael Schumacher. El último ha sido Willi Weber, quien fuera manager del Kaiser y de su hermano Ralf durante la mejor parte de la carrera del piloto alemán. Hacía meses que no se pronunciaba sobre el estado de salud del siete veces campeón del Mundial de Fórmula 1 y ha roto su silencio después de que hablara Corinna, la esposa de Michael.

"Sé que Michael ha recibido un golpe muy duro, pero desgraciadamente no sé qué tipo de progresos se están llevando a cabo en su situación. Me encantaría saber cómo le va, estrecharle la mano o simplemente acariciarle la cara. Desgraciadamente Corinna no me lo permite. Seguramente tenga miedo de que me dé cuenta de inmediato de lo que está sucediendo y haga pública la verdad", ha dicho Weber en declaraciones a Kölner Express.

Corinna habló esta semana

Schumacher, que sufrió un traumatismo cerebral el pasado 29 de diciembre de 2013 cuando esquiaba, se recupera en la residencia de la familia situada en el lago Lemán, en Ginebra. Su esposa Corinna decía esta misma semana que "Michael está en las mejores manos y estamos haciendo todo lo posible para ayudarle".

Michael Schumacher, recibiendo en 2007 el Premio Príncipe de Asturias de los deportes

Se sigue sabiendo muy poco del estado en el que se encuentra Michael, pero Weber está seguro de que el que fuera su representado se recuperará: "Creo de verdad en su recuperación porque sé que es un luchador, si existe una posibilidad la aprovechará. Este no puede ser su final. Rezo por él y estoy convencido de que volveremos a verle", concluyó.

[Más información: La mujer de Schumacher rompe su silencio sobre la salud del expiloto]