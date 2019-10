Mercedes gana su sexto Mundial de constructores consecutivo en la F1

El equipo Mercedes ganó este domingo el Mundial de Constructores de la Fórmula Uno, el sexto consecutivo, tras la victoria del finlandés Valtteri Bottas y el tercer puerto del británico Lewis Hamilton en el Gran Premio de Japón, cuatro carreras antes del final de la temporada.

Los 25 puntos de Bottas y los 16 de Hamilton (15+1 de la vuelta rápida) permiten a Mercedes sumar 612 unidades, por las 435 de Ferrari, lo que le da margen suficiente para proclamarse ganadora del Mundial de equipos por sexta vez consecutiva, a cuatro carreras de la conclusión del campeonato (México, Estados Unidos, Brasil y Abu Dabi).

La escudería alemana, dominadora de la Fórmula Uno desde 2015, iguala con sus seis títulos consecutivos la marca que estableció la italiana Ferrari entre 1999 y 2004.

Triunfo en Japón

Valtteri Bottas (Mercedes) destacó la salida como la clave de su victoria en Japón, en la que "obviamente" su rival, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que salía del primer lugar, tuvo "algún problema".

"Estoy muy contento, ha sido una clasificación muy ajustada, empezar aquí tercero nunca es fácil, pero nunca hay que rendirse, cualquier cosa podía pasar, y hoy ha habido una oportunidad. He salido bien, obviamente Vettel ha tenido algún problema, he cogido el primer puesto, y he disfrutado mucho", señaló el vencedor.

Bottas y Vettel en el GP de Japón. EFE

Bottas explicó que en las estrategias Mercedes tenía "posibilidades" de ir a una o a dos paradas, un aspecto en el que se llegó a comprobar su preocupación durante la carrera cuando su compañero británico Lewis Hamilton iba por delante y preguntó al equipo si planeaba hacerle parar.

"Una o dos paradas eran las posibilidades, sabíamos que era un escenario posible, pero todo ha ido bien y lo he podido controlar", añadió.

Con su victoria, el tercer puesto de Hamilton y la vuelta rápida del británico, Mercedes sumó los puntos suficientes para proclamarse campeón del Mundial de Constructores, el sexto título consecutivo de la escudería alemana, dominadora desde 2014.

"Estoy muy contento, sexto título consecutivo, es impresionante. Estoy muy orgulloso de todos los miembros del equipo de carrera y de la fábrica", finalizó un exultante Bottas.

