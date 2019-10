"Senna se estará revolviendo en su tumba por la actual Fórmula 1, déjenlos correr"

La Fórmula 1 va ido evolucionando a lo largo de las últimas décadas. Los cambios que se han realizado en torno a las penalizaciones actuales en pista han prevenido que se produzca un mayor número de accidentes pero, para algunos, han evitado la emoción que caracteriza este deporte.

Jo Ramirez, encargado de coordinar McLaren en la lujosa época de Ayrton Senna y Alain Prost, se ha mostrado en contra de estas modificaciones. La leyenda de la Fórmula 1 ha defendido su punto de vista hasta el punto de asegurar que "si Ayrton está mirando desde arriba se estará revolviendo en su tumba porque la F1 es muy diferente sobre todo por la cantidad de penalizaciones".

El mexicano hace referencia a una caso en particular: "Vimos lo que sucedió en las últimas carreras con Verstappen y Leclerc. ¡Déjenlos correr!". "Castigan la esencia del deporte. Ayrton era un tipo que, cuando veía un espacio, se aprovechaba", manifestó en el podcast de la F1.

Jo Ramirez

Por último, Jo Ramirez puntualizó que "cuando ves un espacio y no lo utilizas, ya no eres un piloto". "Por supuesto que habrá accidentes, porque uno intenta pasar y el otro no quiere permitirlo, por lo que podría haber una colisión", concluyó.

[Más información en: Helmut Marko, asesor de Red Bull: "Vettel no tiene futuro en Ferrari"]