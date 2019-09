Carlos Sainz: "No hay razón para dejar de ser optimista"

El español Carlos Sainz (McLaren-Renault), séptimo en el Mundial de Fórmula Uno, declaró, a pocos días antes de disputarse el Gran Premio de Singapur, el decimocuarto del campeonato, que "las dos últimas carreras no salieron según lo previsto", pero que "no hay razón alguna para dejar de ser optimista".

Las últimas dos carreras europeas no salieron como estaba previsto, así que aspiro a recuperar la buena racha en las que vienen ahora. En Spa y Monza no tuvimos suerte, pero no hay razón alguna para dejar de ser optimista. Como siempre, debemos seguir concentrados y luchar por todas las oportunidades", comentó Sainz, que después de repetir quinto puesto en Hockenheim (Alemania) y Hungría, antes del parón estival; no pudo puntuar, al reanudarse el campeonato, ni en Bélgica, ni en Italia.

Optimista en Singapur

"Singapur es un circuito en el que normalmente llegan esas oportunidades, como sucedió en 2017, cuando crucé la meta en cuarta posición", explicó Sainz, de 24 años, que suma 58 puntos en el Mundial, siete menos que el francés Pierre Gasly, que después del parón veraniego fue 'descendido' de Red Bull a Toro Rosso, intercambiando coche con el tailandés Alexander Albon.

"Es un reto único en mitad de una ciudad impresionante", apuntó el talentoso piloto madrileño, hijo del doble campeón mundial español de idéntico nombre, al referirse a la decimocuarta carrera del año, que se disputará en el circuito de Marina Bay.

"Pilotar en horario europeo (de noche y con luz artificial) es una parte interesante del fin de semana, en el que las altas temperaturas y la humedad amplifican el reto", manifestó Sainz, en declaraciones difundidas este martes por su escudería.

