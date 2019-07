Mercedes valoró sustituir a Hamilton en Alemania por enfermedad... y se llevó la 'pole'

Lewis Hamilton estuvo a punto de ser sustituido por Esteban Ocon en el Gran Premio de Alemania. El británico se encontraba mal y estaba pensándose ausentarse de los entrenamientos libres y de la clasificación. Finalmente, decidió estar presente y consiguió la 'pole'.

En la rueda de prensa posterior, el piloto aseguró que se prepararon en el caso de que no pudiese hacer la sesión. "Hice los Libres y estábamos preparados para poder poner el segundo piloto, ese fue el peor de los escenarios. Lo superamos, así que bien", apuntó en declaraciones recogidas por Autosport.

Además, se mostró sorprendido por la 'pole', ya que en la tercer sesión finalizó sexto por detrás de los Ferraris. No obstante, la escudería rival realizó un desastre por lo que logró el objetivo: "No sé cómo lo hicimos".

Hamilton, en el GP de Alemania Reuters

También quiso mostrar su agradecimiento hacia su equipo: "El equipo hizo un gran trabajo en términos del tiempo y de sacarnos en los momentos adecuados. Como viste, ambos Ferrari se retiraron. Esto marcó una gran diferencia en términos de la batalla que tuvimos al final. Sin embargo, creo que tuve un buen ritmo, creo que tal vez hubiera estado cerca entre Leclerc y yo, ¿quién sabe?".

Hamilton manifestó que Ferrari ha sido "más rápido todo el fin de semana" pero estaba "muy contento" con las vueltas que he hecho, particularmente de la Q2 en adelante. "El equipo ha trabajado muy duro, y es genial para Mercedes con la celebración de sus 125 años este fin de semana. Así que no podemos tener una mejor forma de empezar el fin de semana", agregó.

El clima, una amenaza

Por último, analizó el clima para la carrera: "Creo que es el clima, puede ser una amenaza. Se habló de lluvia incluso hoy, y mañana potencialmente más. No lo he visto a la larga, así que no sé cómo de fuerte puede ser a lo largo. Pero no es la pista más fácil para adelantar. Dependiendo de la temperatura, si es como ayer, esto hará una carrera bastante difícil, y probablemente con más paradas".

"Si es como hoy, que las temperaturas estaban subiendo al final, será un verdadero desafío. Creo que el verdadero desafío será asegurarnos de que operamos al nivel en el que hemos estado operando en la actualidad", concluyó.

[Más información en: Hamilton regresa a la pole entre el desastre de Ferrari en Alemania; Sainz, 7º]