Palmer, otro crítico más para Alonso: "Ha sido una figura bastante conflictiva"

Fernando Alonso sigue recibiendo más comentarios negativos que positivos por parte de sus propios compañeros de parrilla. El último en sumarse a la lista de críticos del bicampeón del mundo español ha sido el expiloto inglés Jolyon Palmer, que compitió en la Fórmula 1 entre 2015 y 2017.

Palmer aprovechó una entrevista para la BBC en la que respondía a preguntas que los aficionados le realizaron en Twitter para cargar, de alguna manera, contra Alonso. La cuestión a la que tuvo que hacer frente iba en relación a la posibilidad de que el asturiano se haya quedado sin opciones de tener sitio en un equipo potente del Mundial.

"Definitivamente, ese parece ser el caso. Es uno de los mejores pilotos que hay y su pilotaje en Austria demostró lo bueno que es. Saliendo desde el pit lane, logró terminar en octavo lugar con un monoplaza que tiene aún un rendimiento enormemente bajo", valoró, en un primer momento con un tono más bien conciliador, Palmer.

Sin embargo, el ex de Lotus y Renault considera que Alonso ya no tiene sitio en las escuderías más potentes. "Los mejores equipos son Red Bull, donde no irá porque ha caído en desgracia; Mercedes, que no le quiere después de que acabara mal con McLaren en 2007 cuando eran accionistas; y Ferrari, a los que abandonó para volver a McLaren", expuso.

"Así que ha tenido oportunidades en los mejores equipos y ha sido una figura bastante conflictiva cuando ha estado allí. Los equipos punteros ven todo eso como demasiados antecentes que aceptar, y más cuando ya tienen buenas alineaciones", sentenció Palmer. Desde luego, queda claro que a Alonso le sobran detractores y le faltan aliados en su propio deporte.