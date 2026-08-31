Álex Palou se corona pentacampeón y entra en el Olimpo de la IndyCar

Álex Palou ya es pentacampeón de la IndyCar. El piloto español aseguró este domingo el título en el Milwaukee Mile, donde una décima posición en la segunda carrera de la doble cita fue suficiente para cerrar matemáticamente el campeonato con una prueba aún pendiente, en Laguna Seca.

Es su cuarta corona consecutiva y la quinta lograda en las últimas seis temporadas. El catalán, de 29 años, eleva así su condición de referente histórico de la categoría estadounidense de monoplazas. Solo A.J. Foyt, con siete campeonatos, y Scott Dixon, con seis, acumulan más títulos que Palou.

El piloto de Chip Ganassi Racing se queda en solitario con cinco y supera en el palmarés a figuras como Mario Andretti, Sébastien Bourdais y Dario Franchitti.

El desenlace llegó en un domingo de resistencia y cálculo en Milwaukee. La lluvia obligó a aplazar la carrera prevista para el sábado y concentró las dos pruebas del fin de semana en una misma jornada.

Palou fue quinto en la primera manga y décimo en la segunda, un resultado sobrio pero concluyente frente a Pato O'Ward, vencedor de ambas carreras. El español alcanzó los 607 puntos, por los 507 de Christian Lundgaard, su perseguidor más cercano tras la cita número 17 de un calendario de 18.

La temporada volvió a confirmar la regularidad de Palou y la fortaleza del bloque que forma junto a Chip Ganassi Racing. Sin necesidad de buscar una victoria en Milwaukee, el español gestionó la situación con la serenidad de quien ha convertido la pelea por el título en un terreno familiar.

Su quinta corona se suma a las obtenidas en 2021, 2023, 2024 y 2025; únicamente se le escapó el campeonato de 2022 durante este ciclo de seis años.

Álex Palou celebrando su quinto título de la IndyCar. IndyCar

El cuarto entorchado consecutivo también le permite igualar una marca excepcional: Sébastien Bourdais era hasta ahora el único piloto que había enlazado cuatro campeonatos seguidos, entre 2004 y 2007.

Palou no solo reproduce aquella secuencia, sino que alcanza cinco títulos a una velocidad sin precedentes en el automovilismo estadounidense de monoplazas y se convierte, además, en el pentacampeón más joven de la historia de la disciplina.

Todavía con la dimensión del logro por asimilar, Palou expresó su ambición tras asegurar el título: "Nunca pensaba que esto sería posible, pero ahora que lo es no puedo estar más contento y con ganas de más".

El español evitó equipararse de forma definitiva con Foyt y Dixon, los dos grandes referentes que aún le preceden. "Son leyendas, han hecho muchísimo por este deporte. Obviamente, ellos tienen más campeonatos que nosotros. La manera en la que lo han conseguido también es impresionante", señaló. Palou contextualizó también las trayectorias de ambos campeones: "Han pasado por épocas diferentes; eso los ha convertido en leyendas".

Con una carrera por disputar, Palou afrontará Laguna Seca sin presión clasificatoria, pero con la posibilidad de redondear otra campaña de dominio. El quinto título ya le ha abierto las puertas del Olimpo de la IndyCar; a sus 29 años, su horizonte inmediato apunta ahora a los seis de Dixon y los siete de Foyt.