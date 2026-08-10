Àlex Palou, 29 años: "Fuera de pista mi padre era mi referente y todavía sigue siéndolo hoy"

Àlex Palou se ha consolidado como uno de los nombres más brillantes del automovilismo mundial. Como multicampeón en la exigente IndyCar estadounidense, el piloto catalán se pasea hoy por los circuitos con la merecida aureola de una estrella.

Sin embargo, detrás del confeti, el champán y los trofeos, se esconde una historia de orígenes profundamente humildes y de una lucha titánica frente a las enormes fortunas que suelen dominar el deporte de motor.

El automovilismo es una disciplina elitista donde el talento no siempre es suficiente si no viene respaldado por una buena billetera. La familia Palou no contaba con grandes patrimonios, empresas ni padrinos adinerados. Sus inicios en el karting estuvieron marcados por la escasez y por un esfuerzo colectivo abrumador que involucró a todo su círculo más íntimo para mantener vivo su sueño.

En una reciente entrevista concedida al medio especializado SoyMotor, Palou reflexionó sobre su niñez y la inocencia propia de la edad frente al brutal sacrificio que se gestaba a su alrededor para costear su carrera.

"Tú no sabes que tu familia está trabajando hasta las 10 de la noche, o que tienen tres trabajos, o que están poniendo los ahorros del abuelo, del tío... solo para que tú puedas tener un set de neumáticos. Eso no lo sabes, no te das cuenta aunque te lo intenten decir", confesaba el piloto de Sant Antoni de Vilamajor, visibilizando lo cuesta arriba que fue el camino hacia la profesionalización.

Cuando apenas era un niño, el único objetivo de Àlex era subirse a su monoplaza y bajar los tiempos de vuelta, ajeno a los malabares económicos que sus padres hacían a diario. Con la perspectiva que otorga el paso del tiempo y la madurez de la edad adulta, esa inocencia infantil se ha transformado.

Hoy reconoce el peso de haber competido contra rivales que gozaban de instalaciones lujosas, mientras su familia apostaba el patrimonio entero. Sobre esta dura toma de conciencia y la retrospectiva de lo vivido, el piloto se sinceró de forma rotunda ante los micrófonos: "Por suerte o por desgracia nunca me he sentido culpable, ahora sí ahora sí me siento culpable".

A pesar de codearse en la actualidad con leyendas del deporte internacional y ganar sueldos millonarios, su entorno sigue siendo su ancla fundamental a la realidad. Los éxitos no han borrado de su memoria quiénes creyeron en él cuando las ruedas estaban desgastadas y el dinero no alcanzaba. Su núcleo familiar sigue siendo su verdadera inspiración, muy por encima de cualquier ídolo que haya pisado el asfalto.

Al buscar su mayor ejemplo a seguir, Palou no mira a las gradas ni a los palmarés ajenos, sino a sus propias raíces: "Fuera de la pista mi referente es mi padre y sigue siéndolo a día de hoy".

La trayectoria de Àlex Palou no es solo la victoria de un talento innato al volante, sino la de una familia entera. Una crónica humana que demuestra cómo el esfuerzo, los ahorros de toda una vida y el amor incondicional lograron forjar, desde la más absoluta modestia, a un gigante del automovilismo.