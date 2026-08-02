Marc Márquez, 33 años: "Mis padres no iban de vacaciones. Todo lo que ahorraban era para comprarme una moto"

El éxito de Marc Márquez no solo se construyó sobre su talento al manillar. Detrás de sus títulos hubo años de sacrificios familiares, renuncias económicas y decisiones que marcaron la infancia del piloto.

El ocho veces campeón del mundo recordó cómo fueron aquellos primeros años. Su familia priorizó siempre su pasión por las motos, incluso cuando eso suponía renunciar a algo tan habitual como unas vacaciones.

"Mis padres nunca iban de vacaciones", explicó Márquez al recordar la infancia que vivió junto a su hermano Álex y sus padres en Cervera, donde comenzó una historia que terminaría cambiando el motociclismo español.

El piloto confesó que, cuando era pequeño, no entendía por qué otras familias viajaban durante el verano mientras la suya apenas hacía excursiones de un día antes de regresar a casa.

Con el paso del tiempo comprendió la realidad. Todo el dinero que conseguían ahorrar sus padres terminaba destinado a su carrera deportiva, comprando motos de segunda mano o financiando entrenamientos y competiciones.

Márquez explicó que empezó a montar en moto con solo cuatro años. Desde entonces, cada euro disponible en casa se invertía para que pudiera seguir compitiendo y mejorando sobre las dos ruedas.

Marc Márquez celebrando su victoria en el GP de República Checa 2026. EFE

Aquellos esfuerzos no se limitaban al aspecto económico. Su padre también le enseñó desde muy pequeño que cada decisión implicaba una renuncia, una lección que terminaría acompañándole durante toda su carrera.

"Si quieres ir en moto, no podemos ir a Disneyland. Tienes que elegir", era una de las frases que más repetía su padre cuando Marc todavía era un niño.

La enseñanza iba más allá del dinero. Cuando quería jugar al fútbol con sus amigos, también debía decidir dónde invertir su tiempo, porque entrenar al máximo nivel exigía dejar otras aficiones en un segundo plano.

Aquella disciplina terminó dando resultado. Con apenas nueve años, un equipo apostó por él y comenzó a asumir parte de los costes que hasta entonces había soportado exclusivamente su familia.

Marc Márquez celebra con una corona su victoria en el circuito alemán de Sachsenring. Reuters

Años después llegaron los campeonatos del mundo, las victorias y el reconocimiento internacional. Sin embargo, Márquez aseguró que nunca olvidó las lecciones aprendidas durante su infancia ni el esfuerzo realizado por sus padres.

El piloto reconoció que ahora disfruta de una situación económica muy diferente. Aun así, considera que conocer el valor del dinero y del sacrificio fue una de las mayores enseñanzas que recibió dentro de su familia.

Su historia demuestra que, antes de convertirse en una leyenda del motociclismo, hubo una familia que renunció a las vacaciones y a muchos caprichos para que un niño pudiera perseguir el sueño de llegar algún día a MotoGP.