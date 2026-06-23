La nueva era de Fórmula E: más carreras, nuevos mercados y un calendario récord para acompañar la llegada del Gen4

El momento de la salida del E-Prix de Madrid. EFE

La Fórmula E se prepara para dar uno de los mayores saltos de su historia. El campeonato eléctrico ha presentado un calendario sin precedentes y un nuevo enfoque deportivo que marcará el inicio de la era Gen4, una revolución que no solo afectará al rendimiento de los monoplazas, sino también a la manera de entender el espectáculo.

En una mesa redonda con medios internacionales en la que estuvo presente EL ESPAÑOL, Alberto Longo desgranó las claves de una temporada que crecerá tanto en ambición como en alcance. "Estamos hablando de un calendario de 13 ciudades frente a las 11 de este año, y hasta un total de 21 carreras", explicó.

Un salto cuantitativo que responde a una estrategia clara: expandirse hacia nuevos mercados y consolidar los existentes.

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Introducing our 2026/27 calendar!#FormulaE pic.twitter.com/Acp2zVSsW4 — Formula E (@FIAFormulaE) June 23, 2026

Entre las novedades destacan la entrada de Países Bajos y una nueva cita en Estados Unidos, dos movimientos que, según Longo, son “prioridad absoluta para el campeonato”, tanto por su impacto comercial como por su relevancia televisiva.

Pero el crecimiento no se limita al número de carreras. La Fórmula E también introduce un cambio profundo en su formato deportivo. A partir de la próxima temporada convivirán dos tipos de pruebas: el E-Prix tradicional, centrado en la gestión energética, y el nuevo E-Prix Unleashed, diseñado para mostrar el máximo rendimiento del Gen4.

"Nos faltaba enseñar que el Gen4 es un coche muchísimo más rápido", reconoció el cofundador del campeonato eléctrico. "Queríamos ver a los pilotos ir 'full throttle', frenar más tarde, llevar el coche al límite".

El objetivo es claro: ofrecer un espectáculo más completo, donde los pilotos deban dominar tanto la estrategia como la velocidad pura.

Madrid, clave en el futuro

España, y especialmente Madrid, se han convertido en una pieza central dentro del ecosistema de la Fórmula E. El Jarama acogerá una doble cita los días 26 y 27 de junio, en un evento que el propio Longo define como un “festival de fin de semana”.

La elección de fechas, en pleno inicio del verano, ha generado dudas por las altas temperaturas. Sin embargo, desde la organización aseguran que el calor está bajo control. "Es algo que nos ocupa, no nos preocupa", afirmó.

La solución pasará previsiblemente por ajustar los horarios hacia la tarde e incluso explorar formatos cercanos a carreras nocturnas.

EL ESPAÑOL es testigo de la llegada de la Fórmula E a España por primera vez en la historia

“Queremos evitar hacer una carrera a las dos de la tarde a finales de junio”, explicó. "La idea es acercarlo más a la tarde y que la gente pueda disfrutar también después".

El objetivo es reforzar el carácter de evento global, más allá de la competición en pista.

El éxito reciente en Madrid ha sido determinante para consolidar la apuesta por España. "Ha demostrado que la Fórmula E es un éxito rotundo", señaló Longo, dejando abierta la puerta a más citas en el país en el futuro.

Circuitos históricos y evolución técnica

El nuevo calendario también refleja un cambio de filosofía en los escenarios. Junto a los tradicionales circuitos urbanos, la Fórmula E incorpora trazados históricos como Brands Hatch o Zandvoort, siguiendo la estela del éxito del Jarama.

"Nos encanta ir a circuitos con historia que han perdido protagonismo y devolverlos al lugar que merecen", explicó. Estos trazados permitirán explotar mejor las capacidades del Gen4, especialmente en términos de velocidad y carga aerodinámica.

Alberto Longo, co-fundador de la Fórmula E. Cristina Villarino

En paralelo, el campeonato trabaja en adaptar tanto circuitos permanentes como urbanos a las exigencias del nuevo monoplaza. "La seguridad es absolutamente primordial, pero también queremos circuitos que sean entretenidos para el espectador", subrayó.

Un campeonato más global y eficiente

Otro de los pilares del nuevo calendario es la lógica regional. La Fórmula E busca agrupar sus carreras por continentes para optimizar la logística y reducir costes, una estrategia que ha influido en cambios como el de Brasil, que deja de ser la cita inaugural.

"Es muy importante que las carreras dentro de una misma región se celebren una detrás de la otra", explicó Longo, consciente del impacto operativo y económico de los desplazamientos.

En este contexto, mercados consolidados como México seguirán siendo fundamentales. Aunque evitó dar detalles contractuales, confirmó la continuidad del país en el campeonato: "Estaremos en el medio-largo plazo allí por muchos años más".

El reto del Gen4

La llegada del Gen4 no solo implica coches más rápidos, sino también una mayor complejidad técnica y operativa. El nuevo formato, con configuraciones aerodinámicas variables durante el fin de semana, ha generado debate entre los equipos.

Desde la organización, sin embargo, defienden el proceso seguido. "Todo ha sido desarrollado a través de un proceso muy riguroso con la FIA, los equipos y los fabricantes", aseguró Longo. La flexibilidad reglamentaria permitirá ajustar los detalles a medida que se recopilen datos en las primeras fases del desarrollo.

The GEN4 making its mark on the streets of Monaco 🇲🇨



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El objetivo final es claro: elevar el nivel del campeonato en todos los frentes. "Lo único que intentamos es atraer a más gente y hacer nuestro deporte más entretenido que el año anterior", resumió.

Con más carreras, nuevos formatos y una expansión estratégica global, la Fórmula E inicia una etapa decisiva. La era Gen4 no solo promete coches más rápidos, sino también un campeonato más ambicioso, más complejo y, sobre todo, más atractivo para una audiencia en constante crecimiento.