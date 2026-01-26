Edgar Canet: "Estoy agradecido de haber formado parte de la victoria de Luciano, pero en 2027 quiero ganar yo el Dakar"

Edgar Canet (La Garriga, 2005) solo tiene 20 años. Sin embargo, ya ha conseguido dejar sin palabras al mundo entero. Todos en el universo del Dakar concuerdan en que se trata del mayor diamante en bruto que ha pasado por la prueba más dura del mundo en décadas. Sin embargo, como cualquier genio, necesita dar algunos pasos antes de tocar el cielo. Un cielo que, eso sí, tiene más cerca que nadie.

El piloto de KTM acaba de terminar su segundo Rally Dakar. El primero en RallyGP, la categoría reina. Sin embargo, ya afronta los peligros y escollos como el más veterano de los tuareg, y es que el de La Garriga ha hecho del desierto su hábitat natural. Este ha sido un Dakar muy particular para Canet, ya que como él mismo lo define, ha vivido en una constante "montaña rusa", un "up and down" que le ha servido, no solo para aprender, sino para brillar.

Y es que no se puede calificar de otra que forma que de brillante y de sobresaliente a un piloto que consigue ganar tres etapas, convirtiéndose por el camino en el piloto más joven en la historia del Dakar en apuntarse un triunfo parcial. Y es que el destino de Edgar no es solo escribir las páginas jamás contadas de esta carrera, sino llevar sus límites mucho más allá de lo que podamos imaginar.

Canet comenzó la carrera con dos victorias, en la prólogo y en la etapa 1. Sin embargo, fue en la etapa 2 donde demostró de verdad que está hecho de madera de campeón, cuando consiguió abrir pista en mitad del desierto saudí para terminar segundo y seguir sacando tiempo a la mayoría de sus rivales. Fue ahí donde todos comenzamos a soñar de verdad con una posible victoria en la general.

En su fuero interno, Edgar también lo hizo, aunque frente a las cámaras de EL ESPAÑOL intenta aparentar que no. La sonrisa le delata. Pero es que era imposible no emocionarse viéndose en la cúspide de los mejores pilotos del mundo. Finalmente, como él mismo temía, le terminó llegando la desgracia y en la etapa 5, la segunda parte de la primera maratón, su neumático trasero dijo basta. Y con ello, sus aspiraciones a la general.

Reparar su avería le conllevó una penalización de 6 horas que se unieron a las 4 que ya había perdido intentando solucionar su problema y después esperando a la asistencia. En total, 10 horas 'perdido' en el desierto que sirvieron para que los peores fantasmas de esta carrera vinieran a visitarle. Ese fue su momento más crítico. Sin embargo, una vez más apareció la mano de Jordi Viladoms para rescatarlo.

Fue su "multiusos" quien le volvió a envenenar con el hambre de ganar y quien le hizo mirar al esperanzador futuro que tiene por delante y no al amargo presente que tantas veces golpea en el Dakar. Por ello, continuar en carrera era la mejor decisión para seguir creciendo. Edgar se volvió a subir a su KTM y desde allí divisó el éxito desde todas las perspectivas posibles.

Ya fuera de la lucha por la general, vio, primero el auge y después la caída, de un Daniel Sanders que tenía el triunfo en su mano, pero que terminó conformándose con un heroico quinto puesto con fractura de clavícula incluida. Y, sobre todo, el milagro de su gran amigo Luciano Benavides, quien se destrozó la rodilla en octubre y que terminó 'robándole' el Dakar a Ricky Brabec por solo dos segundos en una última etapa agónica para la historia.

Una victoria que Edgar siente, en parte, como suya. Y que le sirve para reforzar la idea de que cabalga sobre la moto correcta para, muy pronto, ser él quien levante su primer Touareg. Ahora, y antes de pensar en el gran objetivo para 2027, Canet desconectará pasando unos días de celebración en Argentina junto a Luciano, pero antes, hace parada con EL ESPAÑOL para hablar de su Dakar y para transmitir un mensaje muy importante: aquel camello que le hizo irse al suelo en la etapa 2, "estás perdonado".

Edgar Canet sonríe durante una entrevista con EL ESPAÑOL. David Morales Photo EL ESPAÑOL

Edgar, Dakar finalizado. ¿Qué balance haces y qué nota te pones?​

Yo creo que ha sido un balance bastante igualado de buenos resultados y experiencia, así que estoy contento. Le pongo una nota de notable.​

Antes de empezar el Dakar hablamos en Barcelona y me dijiste que ganar etapas iba a estar más complicado este año. Has ganado tres. ¿Me mentiste o ha sido más fácil de lo que esperabas?​

No (risas), realmente era muy difícil. Obviamente mentí porque era uno de mis objetivos y tenía muchas ganas de ganar una, pero es muy difícil. Una cosa es pensarlo y otra hacerlo, pero lo hemos logrado.​ Gané el prólogo, la etapa 1 y la última etapa, así que mejor inicio y mejor final no podía haber.​ Ha habido muchos altibajos durante esos días, pero contento del resultado. Hemos demostrado la velocidad y dónde podemos estar, así que tranquilo y satisfecho.​

Esos altibajos han afectado sobre todo al resultado en la general, pero a pesar de todo, ¿este Dakar ha superado tus expectativas?

Sí, no me lo esperaba para nada.​ Antes de venir al Dakar, si me dicen que pasaría todo esto, no me lo hubiera creído. No por el resultado, sino por el up and down de mil cosas que han ido pasando y lo que he aprendido.​ Obviamente, lo firmaba antes de venir si me decían que iba a pasar todo esto porque no he venido con ninguna lesión, no ha sido por ningún accidente, han ido pasando cosas, pero son cosas que van pasando, es el Rally Dakar y puede pasar cualquier cosa cualquier día.​ Entonces, satisfecho con el resultado, muy contento y con ganas de seguir.

Vídeo | Edgar Canet, sobre si el Dakar 2026 ha superado sus expectativas

Cuéntame qué es lo que más has aprendido en este Dakar, que era algo en lo que más incidías antes de empezar la carrera, que para ti seguía siendo un Dakar de aprendizaje, aunque no fuera el primero como el año pasado.​

Lo que te enseña es lo que es el Rally Dakar, que es una carrera que es una aventura, de principio a fin. Sabes cómo empiezas, pero no cómo vas a terminar. Cada etapa es una cosa nueva y te sorprende.​ Van pasando cosas como lo de la rueda, como encontrarte compañeros que han tenido accidentes, como perderte, como que te salga una etapa perfecta...​ Van pasando mil y una cosas. Se sufre, pero al final esta es la esencia de este deporte y de esta carrera y la he sabido vivir y disfrutar al 100%.

No me vi ganando el Dakar porque sabía que en algún momento se iba a torcer. Pero empezamos a soñar el segundo día.

Hablábamos antes de las victorias. Ganas el prólogo, ganas la etapa 1, tras la etapa 2 sigues segundo en la general... En esos momentos, ¿tú te veías ganando el Dakar?​

No (risas), yo sabía que en algún momento se iba a torcer porque no tenía la experiencia como para estar luchándolo hasta el final. Obviamente, estaban saliendo las cosas muy bien, me sentía muy a gusto, salían los resultados, pero acabó pasando lo de la llanta.​ Lo estuve luchando hasta que pasó eso, entonces muy contento. Todos empezamos a soñar a partir de ese segundo día que estaba líder, pero me da más opciones de ir soñando y motivándome durante este año para llegar preparado al año que viene.

Vídeo | Edgar Canet, sobre si se vio ganando el Rally Dakar 2026

No sé si para ti fue incluso más importante ese resultado de la segunda etapa cuando abres pista, no te pierdes y no pierdes comba con el resto de favoritos. ¿Te dio todavía más confianza eso que las victorias?​

Sí, ese día creo que es el que me ha dado más confianza.​ A partir de ahí ha habido muchas etapas donde he podido asemejar y recrear un poco lo que pasó ese día, pero ese fue el que realmente demostré y en el que los rivales se asustaron un poco más.​ Abriendo pista, que es cuando normalmente se pierde tiempo, les pude recortar aún más y fue un día redondo, muy satisfactorio.​

Profesionalmente, esa fue la mejor etapa que hice. No la gané, pero fui segundo a apenas 30 segundos de Sanders, que fue quien la ganó.​

A partir de ahí hubo muchas más circunstancias de las que estoy muy orgulloso. La etapa 10 también salió muy bien y en la 9 llegué al refueling, en el kilómetro 200, 4 minutos por delante de todos.​ Después sí que hubo el problema de los neumáticos y de la bomba de gasolina, pero he estado demostrando continuamente que podía estar ahí y contento por todo eso.

Resultados o actuaciones como la de la etapa dos que comentamos, ¿se pueden entrenar o es puro Dakar? ¿Tienes que hacer Dakares para que de verdad, cuando te ves ahí, luego cojas esa experiencia?​

Se puede entrenar, pero al final el Dakar es una carrera en la que compites contra ti mismo y contra las circunstancias que te van llegando.​

Sé que si hago una etapa como yo sé, si voy en modo como entreno y como sé hacer, sale una etapa muy buena, pero dentro de ahí hay mil circunstancias: que te pierdes, que pasa algo que no te esperabas y pierdes tiempo por eso...​ Hay mil cosas que van pasando durante cada día o de las que te vas aprovechando y al final son cosas que no se pueden entrenar, pero si te sale como en los entrenos que estás haciendo, estás ahí seguro.​

Me decías antes que el Dakar es una carrera de altibajos. Después de esa etapa 1 y de la etapa 2, llega la etapa 5 y el problema con el mousse… ¿Te lo esperabas? Muchos pilotos habían dicho entre las dos etapas de la maratón que los neumáticos iban en el alambre y que era cuestión de tiempo que eso pasara. ¿O tenías la esperanza de 'a ver si no me toca a mí'?​

Cuando llegué ya lo veía mal. Cuando llegué al campamento y vi cómo estaba el neumático lo vi mal, pero en ningún momento pensé que me iba a pasar eso al día siguiente.​ Dije 'yo creo que va a aguantar el día'. El año pasado ya tuve una circunstancia similar y llegué sin problema. Entonces pensaba que iba a llegar sin problema.​

Pero en esa segunda parte de la maratón volví a romper más ese neumático y eso fue lo que hizo que se acabara de romper todo.​

Es una cosa que no es por desgaste ni por ser agresivo, es por tener un poco de mala suerte en esas piedras, que se levante una y te corte el neumático. Entonces es una cosa que tampoco puedes controlar.

Edgar Canet sujeta su casco durante una entrevista con EL ESPAÑOL. David Morales Photo EL ESPAÑOL

O sea, que no te puedes achacar nada de aquello que pasó o un porcentaje muy pequeño, ¿no?​

De llegar a la maratón con el neumático cortado no me puedo hacer responsable. Ni yo ni nadie.​ No es culpa del neumático, ni de la moto, es culpa del terreno y de que he tenido un poco más de mala suerte.​ Pero sí que al día siguiente, el atacar e intentar recortar tiempo teniendo el neumático así, me lo puedo poner como culpa mía, pero se tenía que intentar.​

No quería salir y perder una hora ese día sin probar si podía llegar hasta el final atacando, porque si perdía una hora ya perdía las posibilidades de podio.​ Decidí atacar e intentar llegar a meta sin regalar esa hora. Al final perdí 10 horas, pero perder 1 o 10, el resultado ya es que estás fuera.​ Se intentó, no salió, pero prefiero estar fuera del podio por algo así que por levantar y quedarme pensando qué podría haber pasado.​

¿Cuánto te fías de que la permisividad que ha habido este año con los cambios de neumáticos en los coches llegue algún día a las motos?​

Creo que tiene que llegar.​ Se tienen que poner de acuerdo la FIA y la FIM, que son las dos federaciones de autos y motos, porque no puede ser que una diga 'no podéis cambiar de un día a otro' y la otra permita cambiar neumáticos en mitad de una etapa.​ Ahí se tienen que poner un poco de acuerdo y llegar a un punto justo.​

Obviamente de aquí en adelante se van a ver cambios de neumáticos en motos también a mitad de etapa y, como más me gustaría, sería con el tiempo corriendo, que no hubiera neutralización y que cada piloto se tuviera que cambiar su propio neumático.​

Esto sería lo más auténtico y lo que daría más juego a todos los medios. Si alguien ve que realmente tiene que cambiar el neumático, va a perder un poco de tiempo, pero no te deja fuera, como me pasó a mí, que te ponen una penalización de 6 horas que está un poco fuera de lugar.​

¿Por qué hay tantas diferencias entre coches y motos? A vosotros os dejan abrir pista y luego hay bonificaciones, en coches no, el que abre un día, al siguiente pierde. Hay disparidad de criterios también con los cambios de ruedas. Incluso cuando tenéis accidentes, hemos visto a Sanders terminar con la clavícula rota y un coche se da un golpe en la estructura, se mueve dos milímetros, como Laia Sanz el año pasado, y te vas a casa. ¿Por qué es tan diferente el Dakar en coches y en motos?​

Es una buena pregunta y eso se le tiene que preguntar a las dos federaciones para que se pongan de acuerdo.​ El Dakar es una carrera igual para todos, pero las federaciones son quienes hacen los reglamentos y hay mucha diferencia entre motos y coches.​ Lo que decías de los chasis en coches es una cosa que antes no pasaba. Antes el Dakar era una carrera libre de federaciones, lo hacían porque les gustaba y si llegabas un día con el chasis partido en dos y querías soldar y correr al día siguiente podías hacerlo.​

Ahora se han cargado un poco esa esencia de un Dakar de sobrevivir, que si se te dobla un poco el chasis ya te dejan fuera por seguridad.​

En motos es un poco lo contrario. Si llegas con la clavícula rota, se ha visto el año pasado y este que te dejan seguir y continuar.​ Con los neumáticos también pasa, y con las bonificaciones abriendo pista.​

Son cosas en las que se tienen que poner de acuerdo.​ Creo que se va a equilibrar un poco el año que viene. Los coches van a tener bonificaciones quien abra y a las motos las van a dejar cambiar neumáticos, y lo del tema seguridad de la FIA no sé cómo lo van a hacer, pero tiene que cambiar para dar más espectáculo y no cargarte a leyendas o figuras del Dakar muy importantes por cosas que pasan en esta carrera.​

Volvemos un poco a tu Dakar. Después de esa etapa 5 y la pérdida de varias horas, ¿cómo vuelves a conseguir encontrar motivación para seguir en la carrera? ¿Cómo fueron esas horas? ¿Hubo mucho coaching de Jordi Viladoms?​

Pues suerte lo de Viladoms. Tengo que darle las gracias porque me ayuda mucho como entrenador, psicólogo, jefe… Me hace de mil personas en una, es mi multiusos.​ Fue una batalla de emociones muy grande, me vi fuera de la carrera en muchas circunstancias, pero en ese momento pensé que mi objetivo no era a corto plazo, es a largo plazo.​

Mejor entreno que terminar este Dakar y hacer esta segunda semana no había, así que tuve que hacerlo.​ La motivación la saqué de muchos sitios y momentos.​ Era difícil arriesgar sin tener esa batalla por las posiciones delanteras de la general, pero era algo que tenía que hacer para continuar aprendiendo, mejorando y darme cuenta de que realmente es lo que me gusta.​ Suerte que terminé, porque he aprendido muchísimas cosas esta segunda semana. Lo duro que es un Dakar, y también me he vuelto a demostrar la velocidad que tengo, así que estoy contento de haberlo luchado.

Si algo aprendí de mis lesiones es que si algo pasa no puedes volver atrás.

Si pudieras volver a tomar la salida en Yanbu, ¿qué cambiarías de este Dakar?​

Nada, simplemente me habría dicho 'haz lo que sabes' y que vayan saliendo las cosas.​ Son cosas que van pasando.​ Si algo aprendí de mis lesiones es que si algo pasa no puedes volver atrás y cambiarlo, entonces todo lo que ha ido pasando tiene un porqué y hay que aprender de ello.

Vídeo | Edgar Canet, sobre qué cambiaría de su experiencia en el Dakar 2026

¿Qué te ha parecido el recorrido de este Dakar? Porque en general se dice que no hay ningún Dakar perfecto, pero creo que todos habéis terminado bastante contentos. Habéis tenido dunas, piedras, navegación difícil, pero sin fallos como otros años en el roadbook... ¿A ti qué te ha parecido?​

Tengo que felicitar porque han hecho realmente una carrera muy dura, pero agradecida porque hemos tenido todos los terrenos.​ No era algo repetitivo. Tenías una etapa de piedras, la siguiente de dunas, la siguiente pistas de arena y después una etapa muy rápida.​ Creo que ha sido el Dakar más rápido de media de velocidad de los últimos años, se ha ido muy rápido y eran etapas más rápidas que los años anteriores.​ En general, ha sido un Dakar muy duro, pero que ha ido pasando, no era eso de un día horrible y al siguiente súper corto. Ha sido más seguido durante todos los días y se ha disfrutado como pilotos, ha sido agradecido.​

¿Cómo se ha vivido la carrera dentro de KTM? Porque habéis tenido una montaña rusa de emociones. Primero tu percance, luego Sanders que parecía que lo tenía en la mano se cae y se lesiona, Luciano se pone líder, lo pierde y luego ya lo del último día...

Dentro de KTM no me quiero imaginar la tensión que ha tenido que haber entre los jefes porque ha sido una locura.​ Empezando conmigo liderando, después Sanders y luego Luciano.​ He compartido todo con Luciano, es un gran amigo mío y que él pueda lograr su sueño después de tantas emociones compartidas en estas dos semanas me hace estar súper contento por él.​

Agradecido también de haberlo podido vivir a su lado y formar parte un poco de esa victoria.​ Muy contento por él, por el equipo, y hemos vuelto a demostrar que esa es la moto más rápida que hay en el desierto, y eso es lo principal para ellos. Muy contento también de poder ayudarlos a lograr este sueño.​

Más allá de los percances que has tenido con la moto, también has tenido caídas. ¿Has pasado pruebas ahora al venir a España? ¿Cómo te encuentras físicamente?​

Me he hecho una prueba en la muñeca porque tengo molestias, pero no viene de ninguna caída de este Dakar, es algo que arrastro desde antes.​ Me siento bien, puedo ir en moto bien, no me molesta para pilotar, pero es una molestia que no va a menos y hay que mirarla.​ Todas las caídas de este Dakar no han dejado nada más que rasguños.

La mano dañada de Edgar Canet. David Morales Photo EL ESPAÑOL

Creo que el percance más comentado, además del de la rueda, fue el del camello. ¿Cómo viviste aquel momento?​

Lo que te decía, hay tensión los primeros días del Dakar y hay muchos camellos en el desierto aunque no lo parezca. Cuando estás ahí te das cuenta de que está lleno.​ Normalmente, en un entreno frenas cuando ves un camello, pero como íbamos tan apretados de tiempo dije 'lo paso por la derecha de la pista y no pasa nada'.​ El camello se fue yendo cada vez más a la derecha y yo apretándome más hasta que cogí una piedra y me caí.​ No se lo tengo en cuenta al camello, fue más culpa mía (risas). Era el día 5, así que se estaban yendo ya para repartir los regalos con los Reyes Magos y nada, no se lo tengo en cuenta (risas).

Vídeo | Edgar Canet, sobre su incidente con un camello en el Rally Dakar 2026

Miramos un poco al futuro. ¿Qué quieres hacer ahora? Imagino que te tomas un poco de vacaciones, pero ¿qué quieres hacer en 2026? ¿Tienes como objetivo pelear el Mundial?​

El Mundial creo que es una competencia que se coge más como entreno que como algo para lucharlo.​ Ahora mismo estamos un poco lejos por puntos porque al no terminar dentro del Top5 te quitas un poco esas posibilidades, pero obviamente lo lucharemos hasta el final y con ganas de cogerlo como un entreno y llegar al Dakar lo más preparados posible.​ Ahora toca coger unos días de vacaciones, acabamos de llegar del Dakar y se nota tantos días de sacrificio.​ Me voy unos días a Argentina a celebrar con Luciano y allí es verano, así que me lo voy a pasar bien.​

Bueno, y KTM viene de 2025 Sanders, 2026 Luciano… ¿2027 Edgar Canet?

Puede ser, vamos a intentarlo, por supuesto.​

Pero, ¿vas a ir con ese objetivo ya fijado?​

Sí, obviamente ese es el objetivo, no sé cuándo va a llegar, pero vamos a lucharlo.