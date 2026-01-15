Nani Roma se resiste a despedirse del Dakar: recorta a Al-Attiyah y se pone segundo a falta de dos etapas

Nani Roma firmó este jueves una exhibición en la undécima etapa del Rally Dakar para mantener vivas sus opciones de victoria cuando todo parecía perdido.

El catalán completó el trazado entre Bisha y Al Henakiyah con un parcial extraordinario que le permitió recortar más de cuatro minutos a Nasser Al-Attiyah y adelantar a Henk Lategan en la general.

A falta de solo dos jornadas para el desenlace en Yanbu, se coloca a ocho minutos y medio del catarí, una distancia considerable pero no imposible en un Dakar impredecible.

La etapa, con 346 kilómetros cronometrados, se convirtió en prueba crucial. Roma afrontó el trazado desde la undécima posición de salida, lo que le permitió aprovechar las huellas de quienes abrían pista sin sufrir las trampas de navegación que habían castigado a los españoles el día anterior. Su estrategia funcionó a la perfección.

El catalán rodó a ritmo extraordinario desde el inicio. En el cuarto punto de control ya metía más de dos minutos a Al-Attiyah, mientras Lategan comenzaba a mostrar debilidad. Roma mantuvo la presión kilómetro tras kilómetro, consciente de que necesitaba un día perfecto para mantener opciones matemáticas.

Nani Roma, tras la novena etapa del Rally Dakar 2026 Europa Press

En el séptimo waypoint su ventaja sobre el líder ya superaba tres minutos y medio. El Ford Raptor del bicampeón español voló sobre pistas rápidas y zonas pedregosas sin cometer un solo error.

Al llegar a meta, Roma había logrado su objetivo: firmar un parcial 4:17 mejor que el de Al-Attiyah. Pero el premio fue doble. Lategan, que defendía la segunda plaza a solo 12 segundos del catarí, sufrió problemas mecánicos que le dejaron fuera de combate y le hicieron perder toda opción de pelear por el título.

El sudafricano de Toyota, que había protagonizado una primera semana de infarto, encajó el golpe definitivo cuando más necesitaba fiabilidad.

Ekström gana; Sainz, 3º

La victoria de etapa fue para Mattias Ekström, que se impuso con su Ford Raptor. El sueco logró su tercera victoria parcial en esta edición. Carlos Sainz completó un buen día, firmando un meritorio tercer puesto en la jornada.

Todo puede pasar en el Dakar. Nani Roma sabe que necesita que Al-Attiyah cometa un error o sufra problemas mecánicos para tener opciones reales.

Ocho minutos y medio en dos etapas es salvable, pero el pentacampeón no suele regalar nada. Roma se aferra a un título que parecía imposible hace 24 horas. Mañana viernes se disputa la penúltima etapa con 310 kilómetros cronometrados entre Al Henakiyah y Yanbu. Será el momento de la verdad.

Motos: Benavides recupera el liderato

El estadounidense Skyler Howes se impuso en la etapa con un tiempo de 3:09:02, aventajando por apenas 21 segundos a Adrien van Beveren. Edgar Canet completó el podio del día.

La noticia del día fue el regreso al liderato del argentino Luciano Benavides, quien aprovechó las pérdidas de tiempo de Ricky Brabec para recuperar la primera posición.

Tosha Schareina se mantiene tercero a más de 15 minutos, con opciones de podio. A falta de dos jornadas, Benavides lidera con apenas 23 segundos sobre Brabec.