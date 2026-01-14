Desastre español en el Rally Dakar: Carlos Sainz y Nani Roma se pierden y regalan el liderato a Al-Attiyah

El sueño español en el Rally Dakar 2026 se ha convertido en pesadilla en apenas 24 horas.

Nani Roma y Carlos Sainz, que celebraban ayer un histórico 1-2 en la clasificación general separados por solo 57 segundos, han sufrido este martes una debacle mayúscula en la décima etapa que les ha expulsado del liderato tras cometer graves errores de navegación.

Nasser Al-Attiyah ha sido el gran beneficiado en la segunda jornada de la etapa maratón, con salida y llegada en Bisha, de los problemas españoles.

El pentacampeón catarí ha dominado la especial de 368 kilómetros cronometrados firmando un tiempo de 4 horas, 54 minutos y 39 segundos, y ha recuperado el primer puesto de la general que perdió en la etapa anterior.

Su actuación resulta especialmente meritoria considerando que hace apenas un día cedió más de 10 minutos al perderse en el kilómetro 273 junto a Mattias Ekström.

Nasser Al-Attiyah, en el Rally Dakar Europa Press

Los números reflejan la magnitud del desastre para Ford. Nani Roma cruzó la meta con 14 minutos de desventaja respecto a Al-Attiyah, mientras que Carlos Sainz acumuló casi 40 minutos de retraso sumando una penalización de 15".

Estas pérdidas han provocado un vuelco total en la clasificación general, donde el catalán cae del liderato a la tercera posición, ahora a 12 minutos y 50 segundos del catarí, y el madrileño se desploma hasta el sexto lugar a 39 minutos y 9 segundos.

La clave del fracaso español radicó en la navegación extremadamente complicada de una etapa con recorridos diferenciados para coches y motos, lo que eliminó la posibilidad de seguir huellas de los motociclistas.

Según información del equipo Ford, ambos pilotos se extraviaron buscando waypoints en zonas críticas del trazado, perdiendo minutos preciosos que resultaron irrecuperables en un rally donde cada segundo cuenta.

Roma tuvo además la desgracia adicional de alcanzar en pista a Toby Price, lo que le obligó a abrir camino sin referencias en terreno virgen, el peor escenario posible en el desierto saudí. Sainz, que partió séptimo como primer favorito en tomar la especial, tampoco pudo evitar el extravío ante la complejidad del roadbook.

La clasificación general experimenta así una transformación radical. Henk Lategan, que recuperó terreno tras su desastrosa etapa anterior donde sufrió problemas mecánicos, escala a la segunda posición, situándose como principal amenaza para Al-Attiyah en la lucha por el Touareg.

Ekström, el tercer piloto de Ford, también cedió tiempo significativo al perderse igual que sus compañeros españoles.

La victoria de etapa correspondió al francés Matthieu Serradori, que aprovechó su posición retrasada en el orden de salida para navegar con precisión y firmar su primer triunfo parcial en este Dakar 2026, con Lucas Moraes segundo a 18 segundos.

Con cuatro etapas aún por disputarse, incluida la travesía del Empty Quarter, Sainz y Roma afrontan ahora una remontada de proporciones titánicas. La cruel naturaleza del Dakar ha borrado en cuestión de kilómetros lo que costó días construir, demostrando una vez más que en el desierto nada está decidido hasta cruzar la última meta.

La navegación, el factor más implacable del rally, ha castigado sin piedad las aspiraciones españolas en una jornada que pasará a la historia como uno de los días más negros para España en la competición.