Nani Roma y Carlos Sainz dan un golpe sobre la mesa y se colocan líderes del Dakar 2026 a falta de cuatro etapas

Nani Roma y Carlos Sainz dieron un golpe sobre la mesa en la novena etapa del Rally Dakar 2026 y se colocaron como líderes en la general después de recortar más de 10 minutos a Nasser Al-Attiyah.

Una etapa llena de emoción y que dejó la clasificación general en un puño cuando tan solo restan cuatro etapas para el final. El catalán aventaja en 57 segundos a Carlos Sainz, mientras que Al-Attiyah se mantiene a la estela a tan solo 1'10" del liderato. Henk Lategan se quedó a 6'13" de Roma en la general y se mantiene vivo en la pelea.

Fue una jornada redonda para los dos pilotos españoles que lograron el asalto en la general y no abrirán camino en la etapa de mañana tras no finalizar primeros en la etapa. Una prueba, la segunda parte de la etapa maratón, donde las motos van por otro recorrido y la navegación será todo un reto.

Precisamente, en motociclismo, la etapa 9 acabó con buen sabor de boca para el deporte español tras la victoria de Tosha Schareina. El valenciano superó en 4'35" a Daniel Sanders situándose a 15'28" del australiano en la clasificación general.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.