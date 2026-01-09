Isidre Esteve abandona el Dakar tras "impactar contra una duna": fue evacuado en helicóptero con una fisura en el esternón

Isidre Esteve ha dicho adiós al Rally Dakar. El piloto de Oliana (Lérida) y su copiloto Txema Villalobos han abandonado en la etapa 6 de la prueba que se disputa en el desierto de Arabia Saudí tras sufrir un brutal accidente. La pareja española suma así una nueva mala noticia para la armada nacional después del abandono de este jueves de Jesús Calleja.

Además, Isidre y Txema no se marchan del Dakar ilesos, sino que lo hacen sufriendo lesiones, aunque eso sí, de carácter leve. Al piloto catalán le fue diagnosticada una fisura en el esternón, mientras que su compañero sufre un latigazo cervical. Ambas dolencias se han producido en el brutal impacto que el Toyota 233 ha tenido contra una duna que Isidre no pudo negociar.

Todo sucedió en el fatídico kilómetro 228 de la etapa que unía la ciudad de Hail con la capital, Riad. Isidre y Txema saltaban por encima de una gran duna en una maniobra peligrosa que se terminó convirtiendo en una gran trampa. Ya en pleno vuelo, de varios metros sin control, vieron que lo siguiente que tenían era otra duna, pero ya sin margen para negociar la caída y el posterior choque a gran velocidad.

Por ello, el aterrizaje del Hilux de Isidre no se produjo sobre suelo firme, sino contra la pared de esa otra duna en la que se quedaron todas sus ilusiones y aspiraciones. El golpe fue brutal. Tanto que la parte delantera del vehículo quedó completamente dañada, al igual que los dos integrantes de la pareja, quienes fueron rápidamente atendidos.

En pocos minutos, un helicóptero de la organización acudió al lugar del accidente y evacuó a Isidre Esteve con esa lesión en el pecho tras el brutal impacto junto a su compañero. El piloto sacaba el pulgar, un gesto muy característico en este tipo de lances, para tranquilizar a todos y transmitir que se sentía bien a pesar de su lesión y, sobre todo, de su desilusión.

Adiós en el peor momento

Un accidente nunca es una buena noticia. Pero menos lo era en este momento, cuando Isidre Esteve estaba consiguiendo cogerle el feeling a este complicado Rally Dakar. Tras varias etapas acumulando pinchazos e incidentes que le habían hecho perder un valioso tiempo, la quinta etapa fue la primera vez que el piloto de Oliana se encontró a gusto de verdad. .

Además, Esteve había sido uno de los grandes protagonistas de la polémica que ha marcado la primera semana del Dakar, y es el orden de salida de los coches que suelen quedar fuera del Top20. Estos tienen que partir por detrás de vehículos muchos más lentos como camiones, SSV o Challenger, que, en muchos momentos, se convierten en muros imposibles de sobrepasar por los estrechos cañones del desierto saudí y en mitad de nubes de polvo.

Isidre fue uno de los pilotos que se quejó a la FIA, obteniendo una flexibilización de la norma. Sin embargo, ahora que disfrutaba de verdad de la carrera, la mala suerte ha venido a visitarle en forma de grave accidente. Una acción que el de Toyota analizaba así: "Hemos iniciado la etapa muy bien, pero en el kilómetro 228 hemos impactado contra la pared de una duna".

Desde un primer momento, Isidre quiso dejar claro que a pesar de las lesiones se encontraban en condiciones aceptables, pero dolidos por el abandono: "Por suerte, Txema y yo estamos bien. Es una pena tener que retirarnos, sobre todo después de la gran etapa que completamos ayer, en la que pudimos demostrar nuestro ritmo".

Esta retirada se produce en la 21ª participación de Isidre Esteve en el Dakar –10 en moto y 11 en coche– y supone el cuarto abandono en total en la dilatada trayectoria del piloto de Oliana en la prueba más dura del mundo. Hasta la fecha, lo había hecho únicamente en dos ocasiones en moto (2003 y 2006) y en una en coche (2020).

El infortunio llega justo el día después de que el Repsol Toyota Rally Team firmara su mejor actuación en este Dakar 2026 con una 21ª posición absoluta en la quinta etapa y cuando ocupaba la 27ª plaza de la general de la categoría Ultimate.