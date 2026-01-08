Jesús Calleja sufre un fuerte accidente con varias vueltas de campana en el Rally Dakar y abandona la carrera

Jesús Calleja y su fuerte accidente en el Rally Dakar Europa Press / Captura de pantalla

La aventura de Jesús Calleja en el Dakar 2026 llegó a su fin este jueves en las circunstancias más dramáticas posibles.

El aventurero leonés sufrió un aparatoso vuelco en la quinta etapa que le obligó a abandonar la competición tras completar varias vueltas de campana que destrozaron por completo su Santana Pickup T1+, aunque tanto él como su copiloto Eduardo Blanco resultaron ilesos del violento impacto.

El incidente se produjo alrededor del kilómetro doscientos setenta y uno de la especial cronometrada, la segunda jornada de la etapa maratón entre el campamento refugio y Hail.

El vehículo del presentador español golpeó un bache del terreno a alta velocidad que catapultó el automóvil por los aires, iniciando una secuencia de toneles que acabó dejando la carrocería severamente dañada y sin posibilidad de reparación inmediata.

Las imágenes difundidas del percance muestran la contundencia del golpe, con el Santana dando múltiples vueltas antes de impactar contra el suelo. Pese a la espectacularidad del accidente, ambos ocupantes lograron salir por su propio pie del vehículo destrozado, confirmando que la seguridad de los modernos prototipos había funcionado correctamente ante un impacto de semejante magnitud.

Wat een crash van de Spanjaard Jésus Calleja! 😱

Gelukkig zijn er omstanders die Calleja en navigator Eduardo Blanco direct te hulp schoten.#rtlgp #dakar2026 pic.twitter.com/AtlVVUMF9d — RTL GP (@RTLGP) January 8, 2026

El abandono de Calleja adquiere mayor significado tras la polémica semana que había protagonizado contra la Federación Internacional del Automóvil (FIA) por el controvertido orden de salida implementado en esta edición.

El leonés había sido uno de los críticos más vehementes de la nueva normativa que reposicionaba arbitrariamente a los pilotos de Ultimate según criterios controvertidos, obligándoles a salir detrás de vehículos de categorías más lentas y generando nubes de polvo cegadoras.

Las quejas contra la FIA

"Lo que están provocando es la posibilidad de un accidente grave en cualquier momento", había advertido Calleja días antes, describiendo jornadas de cuatrocientos kilómetros "metidos en un polvo infernal" sin visibilidad para adelantar con seguridad.

Jesús Calleja, en el Rally Dakar 2026 Europa Press

En varias etapas, el aventurero había sido relegado desde posiciones competitivas hasta salir en puestos cercanos al centésimo, obligándole a remontar entre vehículos mucho más lentos.

La ironía resulta evidente: tras advertir públicamente sobre los riesgos del nuevo sistema organizativo y amenazar con utilizar su plataforma mediática de millones de seguidores para denunciar la situación, Calleja terminó abandonando el rally por un percance aparentemente ajeno a aquella controversia.

Sin embargo, su insistencia había logrado que la FIA ampliara ligeramente el margen de reposicionamiento del ciento diez al ciento diecisiete por ciento del tiempo del ganador.

Esta no es la primera vez que Calleja enfrenta dificultades extremas en el Dakar. En la edición de dos mil diecinueve también sufrió un vuelco que le forzó al abandono tras evacuar a su copiloto al hospital.

El presentador leonés había llegado a esta edición con un proyecto ambicioso al volante del Santana desarrollado específicamente para la competición más dura del automovilismo.

El accidente se suma a una jornada negra para los intereses españoles, donde Edgar Canet perdió más de una hora por la rotura del neumático trasero de su moto y Nani Roma fue despojado de la victoria por una sanción de velocidad.