El español Tosha Schareina se luce con victoria en la etapa 3 del Dakar y presenta su candidatura en motos

La primera gran exhibición española en motos del Dakar 2026 ha llegado en la tercera etapa, y lleva el nombre de Tosha Schareina.

El valenciano de Monster Energy Honda HRC se ha impuesto con autoridad en la especial de AlUla, un bucle de 666 kilómetros totales y más de 420 cronometrados sobre pistas rápidas, cañones de arena y mesetas donde la navegación era tan decisiva como el gas.

En un día señalado por la propia organización como uno de los más delicados en términos de roadbook, Schareina ha aprovechado su posición de salida y el ritmo que ya venía mostrando desde el inicio del rally.

Siempre cerca de los mejores en los puntos intermedios, ha rematado la faena en el último tercio de la especial para firmar el mejor registro del día, por delante de su compañero Ricky Brabec y del líder de la general, Daniel Sanders.

Según el recuento provisional, ha cruzado meta con 2'17'' de ventaja sobre el estadounidense y 3'28'' sobre el australiano, confirmando el primer triunfo parcial de Honda en RallyGP en esta edición tras el doblete inicial de KTM con Edgar Canet y el propio Sanders.

Tosha Schareina, en el Rally Dakar 2026 AFP7 / Europa Press

La victoria tiene un peso estratégico enorme. Schareina arrancaba la jornada cuarto en la general, a 4'41'' del liderato de Sanders. Con el resultado de hoy, reduce esa desventaja a poco más de un minuto y se mete de lleno en la pelea por el tuareg, mientras la presión se reparte ahora entre el australiano, Brabec y el propio valenciano.

Canet, hasta ayer principal rival de Sanders, ha vivido su peor día en lo que va de rally, cediendo del orden de una docena de minutos respecto a Schareina y descolgándose de la cabeza tras un inicio arrollador.

El triunfo en AlUla es, además, un hito personal: supone la tercera victoria de etapa de Schareina en el Dakar, tras el prólogo de 2024 y una especial en la segunda semana de 2025, y confirma la progresión del subcampeón del año pasado hacia el estatus de candidato pleno al título.

Honda coloca así dos de sus motos -Schareina y Brabec- como gran amenaza para Sanders en la general, con Skyler Howes también en el grupo delantero, consolidando un bloque muy sólido frente a la armada KTM.

El reverso del éxito será la responsabilidad de mañana. El valenciano deberá abrir pista en otra larga jornada saudí, con más de 400 kilómetros cronometrados y terreno variado camino de la siguiente etapa clave del rally.

Tras su exhibición en los cañones y mesetas de AlUla, Schareina se ha ganado el derecho a soñar: el Dakar 2026 ya no es solo una batalla entre Sanders y Canet; el número 68 se ha instalado en el centro del tablero.