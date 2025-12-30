Ryan Wedding, el 'olímpico-narco' que busca el FBI, ocultaba motos de Márquez, Lorenzo o Rossi valoradas en 34 M€

Ryan Wedding y su colección de motos incautada por el FBI FBI Los Ángeles

Un exatleta olímpico canadiense que compitió en los Juegos de Salt Lake City 2002 se ha convertido en uno de los delincuentes más buscados por el FBI, y su captura cobra aún más urgencia tras un descubrimiento sorprendente.

Las autoridades mexicanas acaban de incautar una colección privada de aproximadamente 50 a 62 motos de carreras, entre ellas máquinas históricas pilotadas por Valentino Rossi, Jorge Lorenzo y Marc Márquez, cuyo valor conjunto asciende a unos 34 millones de euros.

Ryan James Wedding, de 44 años, representa un caso extraordinario de transformación criminal. Nacido en Thunder Bay, Ontario, en 1981, provenía de una familia de esquiadores y fue miembro del equipo nacional canadiense de snowboard desde los 15 años.

En 2002 representó a su país en la modalidad de eslalon gigante paralelo en la cita olímpica estadounidense, finalizando en vigésima cuarta posición. Parecía destinado a seguir el camino trazado por su familia en el deporte de invierno. Sin embargo, la vida tomó un giro drástico.

Tras retirarse de la competición, Wedding se mudó a Vancouver e ingresó en el mundo del tráfico de drogas. Su primer arresto llegó en 2008 cuando fue capturado en San Diego intentando comprar 24 kilogramos de cocaína.

Condenado a cuatro años de prisión, fue liberado en 2011. Lo que sucedió después escaló exponencialmente.

Hoy, Wedding es acusado de encabezar una organización criminal dedicada al tráfico de toneladas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Canadá, operando en alianza con el Cártel de Sinaloa mexicano.

This month, Mexican authorities executed multiple search warrants and seized a large number of motorcycles with an estimated value of approximately $40 million USD believed to be owned by FBI’s Top Ten Fugitive Ryan James Wedding. This successful seizure is a result of… pic.twitter.com/yessXdMYDV — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) December 29, 2025

Las acusaciones van mucho más allá del tráfico de drogas: se le imputa la conspiración para cometer asesinatos, manipulación de testigos y, lo más grave, el asesinato de un testigo federal que fue ejecutado en un restaurante de Medellín, Colombia, el pasado enero.

Las autoridades estadounidenses lo describen como "la versión moderna de Pablo Escobar", una caracterización que refleja el alcance y la violencia de su imperio delictivo.

Ryan Wedding, entre los diez fugitivos más buscados por el FBI FBI

El hallazgo de la colección de motos añade una dimensión extraordinaria a este caso. A través de múltiples órdenes de cateo ejecutadas en México en coordinación entre autoridades locales, el FBI, la policía montada canadiense y el departamento de policía de Los Ángeles, los investigadores descubrieron máquinas de competición de incalculable valor histórico almacenadas sin especial cuidado en un garaje.

Entre ellas, al menos siete Ducati Desmosedici GP pilotadas por leyendas de MotoGP, la Moto2 campeona del mundo de Márquez en 2012, y una Aprilia de 125 cilindradas con la que Rossi ganó su primer título mundial.

Al fondo, las motos de Marc Márquez y Jorge Lorenzo que ocultaba Ryan Wedding FBI Los Ángeles

El mercado de memorabilia de MotoGP, aunque real, nunca ha movido cifras equiparables a la Fórmula 1. Este hallazgo sugiere que Wedding utilizaba estas máquinas excepcionales no solo como trofeos de estatus, sino potencialmente como mecanismo para circular activos y blanquear dinero procedente del narcotráfico.

Wedding permanece prófugo, con una recompensa de 15 millones de dólares sobre su cabeza. El FBI reveló hace poco una nueva fotografía del fugitivo, tomada supuestamente en el verano de 2025 en territorio mexicano.

El destino de las motos incautadas aún se delibera entre las autoridades, mientras esta historia continúa escribiendo un capítulo más en el enfrentamiento internacional contra el crimen organizado.