Edgar Canet: "Este año va a ser más difícil conseguir victorias en el Dakar, pero soy mejor piloto en todos los sentidos"

El Rally Dakar es la carrera perfecta para descubrir historias imposibles. Pilotos amateur que con mucho esfuerzo consiguen codearse con la élite. O ejemplos de superación que dejan atrás barreras físicas para cumplir su sueño. Pero también jóvenes talentos que, contra todo pronóstico, se descubren como estrellas del presente y del futuro. Ese fue el caso el pasado año de Edgar Canet (La Garriga, 2025).

El barcelonés debutó en 2025 con solo 19 años casi por sorpresa y se convirtió en la auténtica sensación de la carrera. Todos los ojos se posaron sobre él porque hacía décadas que no llegaba hasta la prueba más dura del mundo un talento de su calibre, con una proyección tan meteórica y con unos resultados tan sorprendentes. Y encima, en la categoría de motos, la más extenuante y difícil.

Canet no solo fue el mejor rookie, sino que fue el participante más joven de la pasada edición e hizo historia al ser el piloto que con menor edad conseguía formar parte de un equipo oficial, algo nunca antes visto. A estos espectaculares récords, Canet añadió resultados. Deslumbró al mundo con su sorprendente tercer puesto en la etapa prólogo y rozó la victoria en la séptima jornada al quedar segundo.

Pocos dudaban de que había nacido una estrella de la velocidad en el Dakar. Sin embargo, este joven virtuoso del motocross se confirmó también como un buen estratega de la regularidad y de la navegación al conseguir finalizar octavo de la general y campeón de la categoría Rally2. Resultados tan impropios en un chico joven como la madurez que lució durante toda la prueba bajo el paraguas de sus dos mentores: Nani Roma y Jordi Viladons.

Aquel brillante Dakar le dio alas para firmar un 2025 estratosférico en el que se ha proclamado Campeón del Mundo de la categoría firmando tres victorias más en Sudáfrica, Portugal y Marruecos. 113 puntos, por los 79 de Ebster, que han confirmado su dominio aplastante y que han terminado de dar el visto bueno a una decisión que ya quedó tomada incluso antes de abandonar Arabia Saudí.

Se trataba del salto de categoría y es que este año, a sus 20 primaveras, el nuevo piloto de la factoría KH-7 competirá en la máxima división del Dakar, la RallyGP. Un impulso lógico teniendo en cuenta sus resultados, pero imponente teniendo en cuenta su juventud. No obstante, Edgar está encantado con su nuevo reto, ya que se encuentra pleno de confianza y de ambición.

El salto de categoría también ha provocado que el catalán haya tenido que afinar, mejorar y completar su preparación, tanto física como técnicamente para así poder dar la talla con los mayores. De momento, no se quiere poner objetivos, al menos de puertas para fuera. Aunque en confianza no puede evitar reconocer que seguirá teniendo en el punto de mira las victorias y los podios.

Canet sabe que este año será mucho más complicado que el pasado. Pero también reconoce que se siente más maduro y más evolucionado. En definitiva, "mejor piloto en todos los sentidos". Por ello, aunque con la boca pequeña dice que el objetivo es "terminar y seguir aprendiendo", no se cierra puertas. Al mismo tiempo es consciente de que debe aprovechar las oportunidades mientras se presenten,

Y es que aunque ahora las cosas le vayan sobre ruedas y aunque solo tenga 20 años, Edgar también conoce la cara más dura del deporte. En el año 2021, el catalán sufrió un gravísimo accidente en el que se fracturó cinco vértebras. Pasó de ser un diamante en bruto a no poder caminar. Pero consiguió salir del pozo y hoy vive un sueño tal y como le confiesa a EL ESPAÑOL días antes de pisar suelo saudí.

Edgar Canet durante una entrevista con EL ESPAÑOL. Imagen cedida / Mediagé Comunicación

Bueno Edgar, ya ha pasado un año de tu primer Dakar. No sé si estos meses que han pasado te han ayudado a mirar con más perspectiva tu actuación y a analizar tus experiencias y todo lo que fue tu debut.​

Sí, como dices ya ha pasado un año y la verdad es que no lo parece. Parece que hayan pasado solo dos semanas, pero estoy muy contento de cómo fue mi primer Dakar y orgulloso de lo que hice..​

Cuando terminaste, quizá estabas un poco sobrepasado por todas las emociones, los buenos resultados, la gente que te felicitó... ¿Te ha ayudado todo esto a llegar más con los pies en el suelo de cara a este Dakar y a tomártelo también un poco más profesionalmente? Ya has debutado y lo hiciste muy bien, pero ahora toca seguir escribiendo tu historia en el Dakar y confirmarte.​

Exacto. Como has dicho, ahora afrontamos un nuevo Dakar, los objetivos son los mismos, que siguen siendo terminar y coger experiencia. Pero obviamente he mejorado como profesional y como piloto. Al final, haciendo el mismo esfuerzo que el año pasado saldría un mejor resultado, entonces ese es el objetivo: no volverme loco.

Sobre todo terminar. Y creo que ya saldrán mejores resultados. No quiero ponerme presión ni buscar un número o una posición, sino disfrutar encima de la moto, demostrar lo que he estado entrenando y lo que puedo hacer.​

¿Qué fue lo que más te impresionó y lo que menos te gustó del Dakar?​

Lo que más me gustó es que realmente es muy duro, es el Rally Dakar que se escucha y que te cuentan. Una carrera de supervivencia casi. Gastábamos 8.000 calorías algunos días, muchísimas horas de concentración y cualquier error que cometes te hace perder tiempo con tus rivales. Y lo que menos me gustó... Creo que nada, todo me sorprendió y todo fue positivo.​

Nani Roma aparte, ¿cuáles son los mejores consejos que te dieron en el Dakar el año pasado?​

Sobre todo Jordi Viladoms me apoyó muchísimo. Nani, como tú has dicho, es quien más me ha dado consejos y más me ha apoyado. Infinidad de gente importante del motor me ha dado muchísimos consejos, pero al final siempre dicen lo mismo: no te caigas.

Y yo soy el primero que no me quiero caer. Mucha gente con muchísima experiencia o que ha pasado por situaciones similares a la mía me ha dado consejos y eso me tranquiliza. En esos momentos de dudas a veces van bien esos consejos.​

¿Cómo valoras tu 2025 post Dakar? Has volado en el Campeonato del Mundo en la categoría Rally2, muchos kilómetros sobre la moto... ¿Llegas preparado?​

Lo valoro muy bien. Ha sido un año perfecto en el sentido de que he mejorado, he aprendido, he tenido momentos mejores y peores, pero de todo he aprendido y me ha demostrado lo que es el rally raid. No te puedes conformar y cuando menos te lo esperas puede cambiar todo.

Estoy contento de los resultados, del equipo, con mis compañeros me llevo de 10, tanto con Daniel (Sanders) como con Luciano (Benavides). La relación sigue intacta y muy contento con esto, me siguen dando consejos. Con Viladoms también voy aprendiendo muchísimo de navegación, de puesta a punto con mi equipo... Así que en general perfecto todo.​

¿Y físicamente cómo te encuentras?​

Físicamente, mucho mejor también que el año pasado. El año pasado ya llegaba preparado, pero este año he podido hacer muchísimas más horas de bici, de psicólogo, de gimnasio, y llego más preparado que en 2024. En todos los sentidos soy mejor piloto, entonces con esa mentalidad llego más relajado.

No me queda nada por ganar en Rally2, por eso damos el salto de categoría. Ahora estamos con los mejores.

​Este año estrenas categoría. ¿Ha supuesto también un cambio añadido? ¿Hay algo que hayas cambiado en tu planteamiento? ¿Y por qué das este salto tan pronto?

Ya lo teníamos planteado el año pasado. Una vez gané mi categoría en Rally2, no tenía sentido seguir en esa categoría, entonces el plan era subir. Terminamos este año en esa categoría pudiéndome llevar el título mundial, así que ahora ya no queda nada por ganar y saltamos a RallyGP. Va a ser mucho más complicado conseguir victorias, así que hay que entrenar mucho más duro y ahora sí que estamos con los mejores.​

¿Qué te parece lo que se sabe del recorrido de este año? Dicen que no hay un Empty Quarter como tal, que va a haber más sorpresas, terrenos a los que os tendréis que adaptar en función de cómo vaya la etapa...​

Parece que va a ser un Dakar muy duro. Por lo que se escucha y se dice, va a ser un año muy difícil de navegación, muy agresivo y con muchas piedras. Y la segunda semana será igual de dura que la primera.

Tenemos que llegar preparados para todo, con la mentalidad abierta porque el Dakar puede cambiar siempre, nunca sabes qué esperarte. Ese es el plan. Parece que va a ser duro, así que hay que prepararse y estar mentalizados para todo.​

Pero más navegación y más dureza a ti te gusta y te va bien, ¿no?​

Sí (risas). Para los equipos factory, para mí y para mi equipo en especial, nos va mejor que sea un Dakar más duro y con navegación más difícil porque estamos preparados para esto. Cuanto más difícil sea, más diferencias habrá entre uno y otro y eso, para los pilotos que están preparados, es mejor.​

No querías ponerte un objetivo o un número de posición como tal, pero ¿te hace más ilusión, o crees que se te puede adaptar mejor a intentar ganar alguna etapa sin la presión de la general, o preferirías hacer un buen puesto en la clasificación?​

Bueno (risas). Ya se verá . Los resultados se verán el último día cuando termine el Dakar, pero mis objetivos son aprender y demostrar lo que he hecho durante todo el año. Cuando termine el Dakar podremos hablar de posiciones y de lo que se ha conseguido. Hasta entonces no puedo saber qué haré.​

¿Te sorprendió el año pasado estar tan firmemente dentro de los 10 primeros?​

Sí, la verdad es que me sorprendió. Sabía que era posible, sabía el potencial que tenía, pero me sorprendió y eso me hizo motivarme y prepararme mejor este año.​

¿Tienes un favorito al título o te atreves a dar dos o tres nombres que creas que de verdad van a estar jugándose el Touareg?​

Creo que el podio indiscutible, si no pasa nada del otro mundo, sigue siendo el ganador del año pasado, mi compañero de equipo Daniel Sanders. Tosha también está muy fuerte y Ricky Brabec. También Luciano. Al final hay muchos pilotos que están ahí y van a luchar por ello.

Edgar Canet posa para una foto con su KTM. Sebas Romero Imagen cedida / KTM

¿Cómo ves la batalla KTM - Honda? ¿Crees que estáis un pasito por delante?​

Eso se va a ver. El Barça y el Madrid siempre pelean fuerte. Nosotros llegamos con nuestras cartas al 100%, estamos muy fuertes, así que vamos a ver hasta dónde llegan ellos. Tienen un equipo muy potente y están apostando mucho por el rally, se lo están ganando a pulso, pero se verá.​

¿Echáis de menos que no haya más marcas metidas en la batalla? A Yamaha, que Sherco o Hero tengan más protagonismo entre vosotros dos que sois los tótem...​

Al final también está Sherco, está Hero, está Kove, está Hoto... Están entrando marcas. Se escuchan varias marcas muy potentes que van a entrar o están intentando entrar los años siguientes. Nosotros tenemos que estar preparados para todo, seguir con el ritmo que llevamos, porque cada año cambia muchísimo todo. El equipo, la preparación...

Eso significa que está creciendo mucho este deporte y parece que muchas marcas se están interesando. Sherco y Hero están fuertes también, no los podemos descartar, pero creo que con el esfuerzo y el trabajo de todo el equipo estamos un poco por delante. No dejan de ser marcas que están luchando cada día por el mismo objetivo, así que también estarán ahí.​

Entrando un poco en el terreno personal, ¿qué vas a hacer y cómo va a ser tu preparación estos días hasta que vueles a Arabia Saudí?​

Intentaré hacer un día más de moto para tener los feelings recientes y, sobre todo, no lesionarme. Haré todas las horas posibles de gimnasio, running, bici, natación y llegar preparado y descansado para la guerra.​

Y en el ámbito familiar, ¿se hace un poco difícil tener que marcharse de casa en estas fechas y no poder pasar el fin de año? ¿Cómo lo llevas tú y cómo te vas acostumbrando a esa nueva realidad?​

Eso lo tengo más que admitido y no me preocupa. En ningún momento he pensado 'qué pena que no voy a poder estar en fin de año'. Sí que son días duros porque te vas de casa, pero lo cambiaría mil veces.​

Ojalá irte todos los años de casa, ¿no?​

Exacto (risas). Lo tengo ya asumido y si tengo que estar así 20 años, lo haré.​

No sé si ya has empezado a hacer la maleta. Dime algo que no vaya a faltar en ella o que te guste llevar siempre.​

Intentaré llevarme todo lo posible. No me gusta no poder llevarme a mi perrito Turbito, eso no me dejan (risas). Si no, también me lo llevaría.​

Y una vez estás en la moto, ¿llevas algún tipo de amuleto en el mono o en la moto que te guste siempre tener contigo porque te dé confianza o te ayude? En el Dakar pasáis muchas horas solos, sobre todo vosotros que vais en moto...​

Sobre todo, tantas horas solo, que no falten los auriculares y el teléfono. Es algo que se utiliza bastante y ahora es fundamental. Eso es lo que llevo con más cariño y lo que más voy a cuidar. Sé que antes quizá se llevaban otras cosas, pero ahora mismo creo que todo el mundo lleva eso en la maleta y es indispensable.​

¿Tienes muchas ganas ya de estar en la salida? ¿Sientes ese ansia de que pasen estos días de entrevistas?​

Sí, la verdad es que ojalá poder despertarme mañana y ya estar en Arabia a punto de hacer el prólogo. Lo voy a soñar de aquí hasta el Dakar cada día, ese es el objetivo: las ideas claras y con ganas de llegar allí.