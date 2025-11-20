Antonio Albacete (60), tricampeón de Europa, dispara un dardo: “Si no cuentas con ayudas, este deporte es muy..."

El piloto madrileño Antonio Albacete Martínez, tres veces tricampeón del Campeonato de Europa de Carreras de Camiones, ha puesto sobre la mesa una realidad ineludible del automovilismo de élite.

Con sesenta años de edad y una trayectoria impresionante, Albacete, figura clave del motor en España, destaca que sin ayudas económicas y apoyos sólidos, este deporte resulta caro y difícil de encarar para cualquier aspirante.

La cuenta pendiente del automovilismo en España: ¿por qué este deporte es tan caro?

El tricampeón de Europa es categórico sobre la dificultad de triunfar sin soporte. A lo largo de su carrera, que ya cuenta con 907 carreras en el campeonato FIA Europa de Camiones, ha comprobado que el factor económico resulta determinante.

Se trata de un deporte caro, y el éxito requiere algo más que talento al volante, como ha comentado Albacete en el Episodio 42 de Rutas de Éxito: "es que desgraciadamente si no cuentas con apoyos y con ayudas este deporte es muy complicado, es muy caro. O tienes buen material o por muy buen piloto que seas, si no cuentas también con un buen material, no puedes conseguir los éxitos".

La necesidad de tener buen material no es negociable en la alta competición, por lo que las ayudas se vuelven imprescindibles.

El piloto, que es el único español en conseguir el título continental, también relató que su mentalidad se forjó en un equipo familiar donde consiguió ganar el Campeonato de la Fórmula Renault, incluso frente a rivales con mucho más presupuesto, cambiando el motor con lo justo antes de la última carrera.

¿Qué huella ha dejado el piloto español en el Campeonato de Europa de Camiones?

El legado de Antonio Albacete en el automovilismo de España es innegable. El tricampeón de Europa no solo acumula una notable cantidad de participaciones, sino que ha marcado un hito histórico.

Albacete confesó que una de sus grandes aspiraciones es alcanzar las 1000 carreras. Dentro de sus mayores logros, destaca ser el único piloto español en haber ganado el campeonato continental de camiones, una distinción que desea que se recuerde "como un tío normal, pero que consiguió una cosa que de momento soy el único español que lo ha conseguido".

Los grandes hitos que forjaron su carrera incluyen: