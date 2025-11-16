Este McLaren F1 del Sultán de Brunei firmado por Lewis Hamilton, sale a subasta por una cifra desorbitada
El exclusivo McLaren F1 con firmas de dos campeones del mundo apunta a una puja histórica.
Más información: Juanjo, mecánico español, sin pelos en la lengua sobre el sistema Start Stop: "Se puso en los coches para..."
Sotheby’s vuelve a colocar en el centro de la escena a uno de los coches más codiciados del planeta: un McLaren F1 encargado en su día por la familia real de Brunei, uno de los 64 ejemplares fabricados con especificaciones de calle y dueño de un historial que lo convierte en una pieza casi irrepetible. Este chasis 014 salió de fábrica en un llamativo Amarillo Titanio con interior en cuero negro y Alcantara antes de llegar a sus primeros propietarios. Desde entonces, el coche viajó por Reino Unido y Estados Unidos, pasó por una restauración profunda y recibió modificaciones únicas que reforzaron su carácter, incluida la firma de Lewis Hamilton, lo que dispara las expectativas de una subasta que podría alcanzar los 21 millones de euros.
Un McLaren F1 con vida intensa y múltiples dueños ilustres
Según informa Car and Driver, tras su uso inicial, el coche regresó a Reino Unido y fue adquirido por David Clark, exdirector de McLaren Cars. Posteriormente, cruzó el Atlántico para instalarse en Estados Unidos, donde alternó estancias entre Nueva York y California. En 2007 volvió a Woking para someterse a una revisión completa que implicó una reconstrucción integral solicitada por el propietario del momento.
Ese proceso transformó su estética original en la imagen que luce hoy:
-
Pintura Ibis White
-
Paquete High-Downforce
-
Alerón trasero fijo
-
Parachoques delantero y difusor inspirados en el GTR
-
Rejillas LM en los alerones frontales
-
Escape revisado
-
Llantas OZ Racing de cinco radios en negro
El interior también experimentó cambios profundos. La climatización se ajustó y todo el habitáculo adoptó especificación LM, con un nuevo asiento tipo bacquet y más fibra de carbono a la vista. Estas mejoras supusieron un desembolso cercano a los 500.000 dólares.
Un detalle único: las firmas de Schumacher y Hamilton
Antes del repintado de 2007, el umbral de la puerta tenía la firma de Michael Schumacher. Esa marca desapareció con el cambio de color, aunque el coche recibió otra rúbrica igual de especial. Lewis Hamilton dejó su firma en plena temporada de debut en Fórmula 1, un detalle que elevó todavía más el valor histórico de esta unidad.
La subasta que puede romper registros
Sotheby’s prepara la venta de este McLaren F1 con la previsión de que alcance los 21 millones de euros. Se trata de una oportunidad que solo aparece en el mercado cada muchos años y que apunta a captar la atención de coleccionistas de todo el mundo.