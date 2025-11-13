En los años 90 era el coche más vendido en España, pero hoy todavía siguen viéndose muchos por las calles

El año pasado, en 2024, España volvió a superar el millón de matriculaciones por primera vez desde 2019. Según los datos oficiales, se inscribieron 1.016.885 turismos, un 7,1% más que en 2023. Las ventas de coches a particulares alcanzaron las 456.993 unidades, lo que supone un incremento del 8,9%. En este contexto, bien vale la pregunta sobre qué modelos han liderado el mercado español a lo largo de los años.

Desde que existen registros, SEAT ha sido la marca que más veces ha colocado un coche en lo más alto del ranking anual, con 31 lideratos. Le siguen Renault (23), Citroën (5), Opel (3), Ford (2), Dacia (2) y Hyundai (1). SEAT, como hemos mencionado, dominó el mercado muchos años, en los 90 con los recordados SEAT Ibiza y SEAT Córdoba, que aún hoy siguen vigentes en las calles de España con renovados modelos.

De Seat a Renault, los coches más vendidos en España a lo largo de la historia

Pero, veamos un poco más en detalle qué marca ha liderado las ventas en las últimas décadas.

Sabemos que SEAT dominó el mercado desde mediados de la década del 50 gracias al 1400 y, sobre todo, al icónico SEAT 600, líder en ventas entre 1958 y 1966 y de nuevo en 1968. Le siguió el SEAT 850, que encabezó las ventas en 1967 y luego, en los 70, tomó el relevo el SEAT 127, el modelo más vendido hasta 1977 precisamente.

El final de los 70 trajo cambios con SEAT en crisis y la irrupción del Ford Fiesta, a lo que le siguió Renault en la década del ochenta El dominio francés solo se vio interrumpido por el Opel Kadett en 1987 y 1988, antes de que Renault recuperara la primera posición durante cinco años gracias al R19 y al Clio.

Luego, llegó la década de 1990. Fue, sin duda, una etapa sin un líder claro aunque SEAT ha dejado su huella, como hemos visto. El Opel Astra encabezó 1994 y el Ford Escort lo hizo en 1995, aunque, luego, SEAT regresó al primer puesto en 1996 con el Ibiza y el Córdoba, dinámica que replicaron otras marcas sumando ventas de distintas carrocerías.

Ya en la década del 2000, podemos mencionar que de 2003 a 2014, Renault volvió a dominar de forma casi ininterrumpida con el Mégane, salvo en 2008 (Ford Focus) y 2013 (Citroën C4). Después llegó la etapa dorada del SEAT León, que encabezó el mercado entre 2015 y 2019. La pandemia alteró esa tendencia: el Dacia Sandero lideró en 2020 y 2023, el SEAT Arona en 2021 y el Hyundai Tucson en 2022, convirtiéndose en el primer modelo no europeo en encabezar las ventas nacionales.