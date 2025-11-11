Pedro Acosta se rinde ante Marc Márquez y no cierra las puertas a compartir box con él: "Tener al lado a un campeón del mundo no le viene mal a nadie"

Pedro Acosta atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera en MotoGP. El joven piloto de KTM ha mostrado una notable evolución durante las últimas carreras. A falta de pocas fechas para el final del campeonato, reconoce que ha encontrado un equilibrio que le permite disfrutar más del proceso. En una entrevista con Motorpasion Moto, el murciano habló sobre su progreso, sus aspiraciones y no descartó la posibilidad de compartir box con Marc Márquez, a quien considera una leyenda viva del motociclismo.

“Tener al lado a un campeón del mundo no le viene mal a nadie”

Acosta fue claro al referirse a la posibilidad de coincidir con Marc Márquez en un mismo equipo. “Lo que ha hecho esta temporada es la mayor gesta que se ha visto en la historia del deporte. Tener al otro lado del box a un nueve veces campeón del mundo seguro que no le viene mal a nadie”, afirmó.



El piloto de KTM dejó la puerta abierta a un futuro cambio de equipo, aunque por ahora su enfoque está puesto en seguir creciendo. “Por ahora no he ganado ni una carrera, no puedo decir mucho más. Marc está en el mejor momento de su carrera, o en el segundo mejor. Es un referente para todos los que llegamos desde abajo”, reconoció.

El presente de Pedro Acosta en MotoGP

Pese a que la victoria aún se resiste, Acosta aseguró sentirse en su mejor versión. “Creo que estoy en el momento más completo de mi carrera. Antes tiraba mucho de frenada y me caía más. Ahora he encontrado el equilibrio para saber cuándo se puede y cuándo no luchar por el podio”, explicó.



El piloto también destacó el aprendizaje que ha obtenido al centrarse más en su rendimiento que en los resultados. “Desde que dejé de pensar en ganar el mundial y me concentré en lo que estaba en mis manos, di un paso adelante importante”, comentó.

Acosta confesó que no ha perdido la motivación pese a los altibajos. “No me gusta estar tantas carreras sin ganar, pero creo que mi momento está llegando. Estoy siempre delante, incluso me estoy controlando y sé cuál es mi lugar”, señaló con optimismo.