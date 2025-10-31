Scotty Kilmer, experto de 72 años, indica el peor lugar para comprar un coche de segunda mano: ¿Qué debo saber antes?

Scotty Kilmer, experto de 72 años, recomienda dónde no comprar un coche usado: ¿Qué tengo que saber si voy a comprar uno de segunda mano?

El experto en mecánica del automotor Scotty Kilmer, de 72 años, es un referente en las redes por sus consejos sobre todo lo relacionado con el mundo motor. Su canal de YouTube tiene más de 6 millones de suscriptores que siguen con atención todas sus recomendaciones. Una de ellas es todo lo relacionado con la compra de coches usados en lotes de subastas.

Scotty Kilmer recomienda dónde no comprar un coche usado

"Nunca compre coches usados en subastas de segunda mano", advierte Kilmer en su cuenta de YouTube España y da sus motivos: "Cobran precios exorbitantes por sus vehículos. Los vendedores de coches de segunda mano son profesionales y viven de eso. Generalmente, su comisión es un porcentaje de la venta", advierte el mecánico de los Estados Unidos.

Además, el influencer experto da otros motivos:

-"Los lotes de coches usados cobran entre dos y cuatro veces más de lo que pagaron por el coche que luego intentan venderte".

-"En el lote de coches usados suele haber muchos costos ocultos que no te indican al inicio: impuestos, título, licencia y demás. Si vas a comprar a un concesionario de segunda mano, pregunta siempre el precio final".

-"Ponen precios elevados a la espera de que algún incauto pague esa cifra. Luego, si no venden el coche, irán bajando el precio hasta que alguien lo compre".

-"Otra razón para no comprar en un lote de coches usados es que tienen una certificación... pero ¿Quién certificó esos coches? ¡Ellos mismos!".

El mecánico publicó un video que tiene casi cuatro millones de reproducciones y sigue sumando comentarios, a más de cinco años de su publicación. "¿Por qué no compras directo a un particular? Generalmente, es gente que no sabe mucho de coches, simplemente se cansaron del suyo", remata.