Fran García, empresario, sobre importar coches: "Un Corvette, de Alemania a España con un ahorro de 25.000 euros"

El joven empresario dedicado a la compra y venta de coches desde Alemani a España, Fran García, ha publicado un video de cómo ha hecho para ir en busca de un Corvette C8 3LT directo de Alemania a Valencia. Según su explicación, este coche costó nuevo 140.000 euros por el equipamiento que lleva y en España se puede conseguir por 135.000 euros, sin embargo, esta nave se va a quedar con su dueño -según afirma- por menos de 110.000 euros.

Además, asegura que en sólo tres días laborables se puede importar un vehículo de Alemania a España: "Tenemos toda la documentación, las tres copias de la ficha técnica y la inspección. Ahora vamos a Valencia y pagaremos los impuestos para matricular. En menos de 3 días laborables hemos pasado de que el camión descargue a que el cliente tenga llaves españolas". El empresario es conocido en las redes como frangarciacars.

Corvette C 8: de Alemania a España en sólo tres días

Este coche Corvette C8 3LT se trata de una versión europea y no americana. "Estoy congelado", dijo el comprador de la unidad. "La cola del auto me gusta más que la parte de adelante, es una locura. El modelo es la mantarraya, quiero cerrar este negocio y que esté circulando por España", explica, en tanto, el experto joven empresario Fran García.

Luego, el empresario dio en la tecla con cómo se originó este negocio en particular. "Empezaron a comprar Corvettes en 2021, firmaron un contrato con la Corvette porque este chico (el vendedor del vehículo) se dio cuenta de que estos coches estaban muy baratos y compraron con un descuento 18 Corvettes. Él vendió hace poco uno de estos, su socio tiene un Corvette, este es de un amigo suyo", explica García. "Cada mes le van entregando Corvettes, firmaron un contrato por cuatro años. Es un coche muy barato para el superdeportivo que es".

Corvette C8

-Costó 100mil euros, tiene 13.000 kilómetros y es del año 2023.

-Es rápido y moderno

-Agresivo por fuera

"Tenemos esta versión 3 LT, es decir, tenemos el equipamiento más top, los asientos son de carbono, eléctricos, es decir, va a tope de extras en ese sentido. Y tenemos un motor 6200 cm³ caballos V8 atmosférico americano", cerró el empresario sobre este fantástico coche.