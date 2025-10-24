Madrid presenta su E-Prix de Fórmula E y presume de tener este 2026 a los dos mayores campeonatos de automovilismo

Isabel Díaz Ayuso en la presentación del Madrid E-Prix 2026 de Fórmula E EFE

Madrid ha dado este viernes un paso decisivo para situarse en el mapa mundial del motor en este próximo año 2026.

La capital ha presentado oficialmente el Madrid e-Prix de Fórmula E 2026, un evento histórico que convertirá al Circuito del Jarama-RACE en escenario del debut de la categoría eléctrica de la FIA en la ciudad.

Será el 21 de marzo de 2026, una fecha que marcará el regreso del trazado madrileño a la élite del automovilismo y que, además, consolidará a la región como una de las pocas del mundo con los dos grandes campeonatos internacionales: la Fórmula 1 y la Fórmula E.

El regreso del Jarama

La cita madrileña será una de las grandes novedades de la temporada 12 del campeonato eléctrico (2025-2026), que comparte calendario con sedes tan icónicas como Mónaco, Berlín, Tokio o Londres.

La carrera supone la primera vez que la Fórmula E aterriza oficialmente en Madrid, después de los test celebrados en Valencia.

Además, devuelve al Jarama el protagonismo que tuvo cuando fue sede del Gran Premio de España de Fórmula 1 en los años setenta y ochenta.

El trazado, ubicado en San Sebastián de los Reyes, acogerá de nuevo a los mejores equipos y pilotos del mundo, esta vez al volante del GEN3-EVO, el monoplaza más avanzado de la historia de la categoría.

Con una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora y una aceleración de cero a cien en menos de dos segundos, el nuevo modelo promete ofrecer un espectáculo a la altura de la tradición del circuito madrileño.

"Llega para quedarse"

El acto de presentación se ha celebrado en la Real Casa de Postas y ha estado presidido por Isabel Díaz Ayuso, quien ha subrayado la importancia estratégica y emocional del evento.

"Llega para quedarse", ha afirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid, convencida de que esta prueba "significa más actividad económica, oportunidades para nuestras empresas y empleo".

Ayuso ha reivindicado la apuesta del Gobierno regional por el deporte como motor de desarrollo.

"Madrid siempre ha sido internacional y abierta, y una vez más vamos a mostrar que somos una región capital del deporte, una de las más vivas y completas del momento".

Durante su discurso, la presidenta recordó que el Jarama ha visto competir a leyendas como Graham Hill, Niki Lauda, James Hunt, Ángel Nieto o Ricardo Tormo, y destacó que ahora "vuelve a hacer historia mirando al futuro con la llegada de la Fórmula E".

Tecnología y sostenibilidad

El Madrid e-Prix no será solo una carrera, sino un festival de innovación y sostenibilidad.

La Fórmula E, primer deporte global con huella de carbono cero desde su creación, convertirá el evento en un escaparate de las nuevas tecnologías eléctricas y de movilidad sostenible.

Alberto Longo, cofundador y director del campeonato, explicó que competir en la capital española combina la "tradición automovilística del país con la energía, la innovación y la pasión" que definen tanto a Madrid como a la propia Fórmula E.

Más allá del asfalto, el fin de semana incluirá un festival con música en directo, zonas gastronómicas y espacios familiares, que ofrecerán una experiencia completa a los asistentes.

La preventa de entradas comienza este mismo 24 de octubre de 2025, con una lista de espera prioritaria para quienes deseen asegurar su plaza en este acontecimiento único.

Impacto económico

El impacto económico del Madrid e-Prix 2026 se prevé que ascienda hasta los 75 millones de euros.

Según los organizadores, la prueba generará un importante retorno económico y social, al implicar a empresas locales en la organización, construcción de infraestructuras, restauración y logística.

Además, más de 400 millones de espectadores en 192 países seguirán la carrera por televisión y plataformas digitales, mostrando al mundo una imagen de Madrid moderna, innovadora y abierta al futuro.

La celebración de este evento refuerza la posición de la capital como centro neurálgico del deporte mundial, sumándose al Gran Premio de España de Fórmula 1, que regresará también a la Comunidad de Madrid en los próximos años.