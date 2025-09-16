El nuevo proyecto de Laia Sanz, la estrella del equipo EBRO en su regreso al Rally Dakar: "Es un desafío y una oportunidad"

Es un sueño cumplido. Y también un alivio. Para Laia Sanz (Corbera de Llobregat, 1985), poder decir a mediados de septiembre que estará en la próxima edición del Rally Dakar con total seguridad es casi una victoria. Y es que estar en la salida de la carrera el pasado mes de enero de 2025 fue una auténtica odisea a pesar de ser una leyenda de la prueba y del motor español.

Además, Laia no llegará al próximo Dakar de cualquier manera, sino que lo hará siendo la gran estrella de un proyecto tan ilusionante como ambicioso. La legendaria firma española EBRO ha elegido a la piloto de Corbera de Llobregat para liderar su nueva aventura. Y quién mejor para abanderar este reto que una corredora capaz de finalizar 14 ediciones de manera consecutiva.

"Unirme a un proyecto como el de EBRO es un desafío y una oportunidad que me motiva enormemente", asegura la catalana, quien hará su debut oficial con su nueva estructura en el Rally de Marruecos, prueba preparatoria del Dakar y puntuable en el Campeonato del Mundo de la FIA.

Este doble anuncio, que entrelaza su elección como punta de lanza de EBRO y su presencia en la última carrera del W2RC, evidencia la magnitud de este gran reto, el cual cuenta con una gran inversión detrás, tanto humana como económica. Un proyecto a la altura del palmarés de la piloto más laureada del motorsport español.

La 20 veces campeona del mundo se pondrá a los mandos de un prototipo T1+ con el que la legendaria marca automovilística española competirá en la máxima categoría del rally-raid, haciendo oficial su regreso a la prueba más mítica del universo del motor.

Así es el proyecto de EBRO en el Dakar

La firma EBRO tenía decidido apostar fuerte por su retorno al motorsport y por ello han ideado un sólido proyecto con grandes aspiraciones de futuro que enlaza directamente con su legado histórico. Y para ello han confiado en una piloto con la experiencia de Laia Sanz.

La catalana pondrá todo su talento, competitividad y experiencia al servicio del equipo en la prueba de referencia del Mundial FIA de Rally-Raid (W2RC). La suya es una elección que desde EBRO celebran enormemente.

"No podíamos imaginar una mejor embajadora para este proyecto", asegura Pedro Calef, CEO de EBRO Motors. "Laia Sanz representa todos los valores que queremos proyectar: espíritu de sacrificio, trabajo en equipo, valentía y determinación".

"Su experiencia en el Dakar es inigualable y su espíritu competitivo es exactamente lo que necesitamos para llevar el nombre de EBRO al primer plano. Estamos convencidos de que su liderazgo será fundamental para alcanzar nuestras metas".

Firma de contrato de Laia Sanz como piloto de EBRO.

Por su parte, Rafael Ruiz, Presidente de EBRO EV MOTORS, manifiesta que “hacer equipo con Laia Sanz es ir de la mano de una piloto líder, ganadora y experta, que comparte la misma voluntad de competir y de conseguir las mejores metas para EBRO".

"Desde nuestro grupo EBRO EV MOTORS, que cotiza en nuestro país en el mercado BME GROWTH, estamos muy orgullosos de contar con ella para nuestro proyecto de Motorsport. Es una gran embajadora internacional, que comparte nuestros valores, y con esta alianza damos un paso más en la construcción de una gran marca y de un gran proyecto empresarial".

El triunfo de Laia Sanz

Para EBRO, haber conseguido concretar un proyecto tan sólido con la antelación suficiente como para acudir al Rally Dakar sin urgencias ya es un éxito. Sin embargo, también lo es para Laia Sanz, quien en 2024 sufrió las consecuencias de su año más difícil en lo deportivo.

La piloto catalana tuvo que vivir con la incertidumbre de no saber si podría estar en la salida de la prueba en Arabia Saudí hasta el último momento. Y para colmo, tras un inicio ilusionante, un accidente y una polémica decisión de la FIA al no dar por buenas las reparaciones en su coche terminaron de golpe con sus ilusiones y sus aspiraciones a las primeras de cambio.

Esta desgracia consumó el primer abandono de Laia en el Rally Dakar tras catorce participaciones cruzando la meta de manera consecutiva. Por ello, la de Corbera de Llobregat tiene más ganas que nunca de regresar a Arabia Saudí para demostrar todo lo que lleva dentro.

Y qué mejor forma de hacerlo que con un proyecto tan fiable como el de EBRO: "Es una marca con una gran historia, muy vinculada al desarrollo automovilístico en España, y ser parte de este nuevo capítulo en el Dakar es algo muy especial para mí".

"Desde el primer momento conecté con la ambición y el entusiasmo del equipo. Compartimos la misma pasión por la competición y el objetivo de construir un proyecto sólido y exitoso. Estoy deseando empezar a trabajar y ponerme al volante del coche".

Y ese momento llegará en menos de un mes en el desierto africano. La hoja de ruta de Laia Sanz y de EBRO tendrá su primera parada en el Rally de Marruecos del 12 al 17 de octubre, donde además tendrán la oportunidad de hacer un shakedown.

Sin embargo, el gran objetivo será sin duda brillar en Arabia Saudí, tal y como informan desde EBRO: "La incorporación de Laia Sanz confirma las aspiraciones del equipo de luchar por un puesto destacado en la clasificación y consolida el proyecto como una de las iniciativas más ilusionantes del panorama deportivo nacional".

La marca española no ha dudado en confiar en una estrella como Laia en cuyo palmarés figuran 20 títulos mundiales —14 en trial y 6 en enduro— y cuya mejor participación en el Rally Dakar llegó en 2015, firmando la mejor clasificación de la historia para una mujer en motos con un noveno puesto absoluto.

Además, durante su trayectoria sobre las dos ruedas logró 11 victorias de etapa. En 2022 decidió dar un giro a su carrera y dar el salto a los coches. Su actuación más destacada en esta disciplina llegó en el Dakar 2024, al terminar 15ª absoluta, 3ª de la categoría 4x2 y primera mujer de la clasificación.

Paralelamente, Laia Sanz ha sido dos veces subcampeona del Extreme E, consolidando así su versatilidad y talento en cualquier terreno. Y ahora, Laia busca soñar en grande, ilusionada con el nuevo proyecto de EBRO.