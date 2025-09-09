La revolución silenciosa de Campos Racing: una travesía de luchas y aprendizajes hasta coronarse campeones de la F3

El equipo de F2 de Campos Racing celebra su título de Constructores. CAMPOS RACING

El 7 de septiembre de 2025, en el circuito de Monza, Campos Racing escribió una página dorada en su historia. Con un doblete magistral de Tasanapol Inthraphuvasak y Nikola Tsolov, la escudería española conquistó su primer título mundial tras 27 años de existencia.

Era el momento culminante de una travesía épica que comenzó en 1998, marcada por sueños rotos, crisis devastadoras y una fe inquebrantable en el talento español.

Adrián Campos fundó oficialmente su escudería tras retirarse como piloto profesional de la Fórmula 1. Su visión era cristalina desde el primer momento: crear un marco donde los jóvenes pilotos pudieran desarrollar sus carreras deportivas hacia la cima del automovilismo mundial sin las limitaciones económicas tradicionales.

Los primeros años fueron prometedores como el amanecer tras una tormenta. Marc Gené se proclamó campeón del Open Fortuna by Nissan en 1998, demostrando inmediatamente la eficacia del método Campos.

Al año siguiente, un joven Fernando Alonso conquistó el Euro Open Movistar by Nissan con seis victorias que anunciaban el nacimiento de una estrella.Campos había demostrado su ojo clínico para descubrir talentos en estado puro y pulirlos hasta convertirlos en diamantes.

Norris, durante su etapa en Campos Racing. Campos Racing

Durante la década de 2000, Antonio García, Alex Palou, Sergio Pérez y Lando Norris pasaron por sus filas, consolidando la escudería como vivero de estrellas.

El varapalo de la F1

Sin embargo, la ambición desmedida de llegar a la Fórmula 1 les condujo hacia el proyecto más doloroso de su historia empresarial. En 2009, Campos se asoció con Meta Image para crear Campos Meta 1, que se convertiría en HRT tras complicaciones financieras.

El sueño español duró apenas tres temporadas infernales (2010-2012), plagadas de humillaciones deportivas y crisis económicas que amenazaron la supervivencia del proyecto. Los problemas financieros fueron constantes, con un presupuesto ridículo de 40 millones comparado con los 400 de Ferrari.

HRT, durante su etapa en la F1. EFE

El proyecto fracasó estrepitosamente, sin sumar un solo punto en tres años de competición, convirtiendo el sueño de Adrián en una pesadilla recurrente. La experiencia de HRT dejó cicatrices profundas pero también enseñanzas valiosas sobre gestión financiera y planificación estratégica.

La muerte repentina de Adrián Campos padre el 27 de enero de 2021, víctima de una enfermedad coronaria súbita, supuso un punto de inflexión dramático. Adrián Campos Jr asumió las riendas con el peso emocional del legado paterno sobre sus hombros jóvenes.

La reconstrucción

Los años posteriores fueron de supervivencia pura y reconstrucción silenciosa, con resultados deportivos discretos que situaban al equipo en posiciones mediocres del campeonato. La escudería necesitaba reinventarse urgentemente para honrar el legado paterno y demostrar que los sueños no habían muerto.

La transformación llegó a través de una estrategia ambiciosa de expansión controlada que cambiaría para siempre la filosofía empresarial del equipo valenciano. Entre 2020 y 2023, Campos Racing multiplicó su facturación de 6 millones a 19 millones de euros, triplicando su capacidad operativa.

El equipo de Campos Racing posa con trofeos. CAMPOS RACING

La filosofía del crecimiento hacia abajo tomó forma concreta: de competir únicamente en F2 y F3, expandieron su actividad a cinco categorías diferentes. Con 19 pilotos bajo sus siglas en 2024, se había convertido en una auténtica escuela de formación integral y profesional.

La temporada 2025 comenzó con esperanzas renovadas pero sin grandes expectativas de títulos tras años de sequía competitiva. Sin embargo, el trío formado por Mari Boya, Nikola Tsolov y Tasanapol Inthraphuvasak demostró una consistencia excepcional durante todo el campeonato de F3.

Boya brilló especialmente bajo la lluvia torrencial en Silverstone, logrando su primera victoria en Feature Race tras una estrategia arriesgada pero perfecta. Su triunfo bajo condiciones adversas demostró la madurez del proyecto Campos y la calidad de sus pilotos en situaciones críticas.

Tsolov acumulaba victorias y podios que le situaron en la lucha por el subcampeonato individual, mientras Inthraphuvasak aportaba la consistencia necesaria para mantener vivo el sueño. Campos Racing llegó a Monza con 20 puntos de desventaja respecto a Trident, diferencia aparentemente insalvable.

El día inolvidable

El domingo 7 de septiembre será recordado como el día del milagro español en el templo de la velocidad de Monza. En una carrera caótica marcada por múltiples incidentes, Inthraphuvasak y Tsolov ejecutaron una actuación perfecta que demostró la preparación mental del equipo.

El tailandés se adjudicó su tercera victoria de la temporada con una maniobra decisiva en la primera curva, mientras el búlgaro le siguió fielmente. Mari Boya, desde la 17ª posición en parrilla, logró una remontada épica hasta la novena plaza, sumando puntos cruciales.

Con 324 puntos finales frente a los 313 de Trident, Campos Racing había logrado lo impensable: su primer doblete y su primer título mundial. Inthraphuvasak declaró tras la victoria que era 'la mejor manera posible de terminar la temporada' después de un inicio complicado.

El título de Fórmula 3 trasciende lo meramente deportivo para convertirse en un símbolo de perseverancia, visión estratégica y planificación a largo plazo. Adrián Campos padre estaría orgulloso de ver cómo su hijo ha sabido honrar su legado, transformando años de adversidad.

La escudería valenciana se ha consolidado como embajadora del automovilismo español, demostrando que la pasión, la estrategia y la paciencia pueden derribar cualquier pronóstico adverso. Con la mirada puesta en futuras expansiones hacia la resistencia y el eterno retorno a la F1.