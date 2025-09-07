Verstappen se impone en el Gran Premio de Italia y Norris recorta distancias con Piastri en la lucha por el Mundial

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se ha impuesto en el Gran Premio de Italia de este domingo por delante de los dos McLaren y suma su tercera victoria de la temporada.

Lando Norris fue segundo por delante de su compañero Óscar Piastri y recorta distancias en la pugna por el Mundial.

Fernando Alonso se vio obligado a abandonar en la vuelta 24 por una avería en la suspensión delantera, mientras Carlos Sainz fue undécimo.

