Giro en la situación de Michael Schumacher: un amigo cercano revela su verdadero estado de salud

Michael Schumacher es, para muchos, el mejor piloto de Fórmula 1 de la historia. El alemán acumula en su palmarés siete Campeonatos del Mundo, los mismos que Lewis Hamilton. Sin embargo, la vida del 'Kaiser' ha cambiado mucho desde que era un auténtico titán en la pista. Ahora, sus días pasan entre los cuidados médicos que lleva a cabo su equipo cercano, quienes le mantienen con vida.

El piloto alemán sufrió hace ya casi una década un gravísimo accidente mientras esquiaba en la estación de Meribel. Fruto de aquella tragedia, se llevó un gran golpe en su cabeza mientras se encontraba fuera de pista, el cual provocó que su situación cambiara por completo. Estuvo a punto de morir y desde entonces su estado de salud ha estado rodeado de incógnitas.

Su familia se ha encargado de blindar absolutamente todo lo relacionado con el estado del heptacampeón del mundo, de quien no se sabe todavía realmente cómo ha evolucionado. Las personas más cercanas a Michael son su mujer Corinna y sus hijos Mick, quien ya no ocupa un lugar en la parrilla de la Fórmula 1, y Gina Maria.

[Escándalo por "la primera entrevista a Michael Schumacher" desde 2013: la IA 'responde' por él]

Pero a pesar del hermetismo que rodea el caso de su accidente, muchos expertos en este tipo de accidentes creen que lo más probable es que Schumacher se encuentre en un estado vegetativo o con sus capacidades vitales muy limitadas, es cierto que con el paso del tiempo se han ido filtrando algunos detalles. Todos a través de amigos que le han visitado como Jean Todt, antiguo miembro importante de Ferrari y de la FIA.

Otra persona que ha tenido contacto frecuente con Michael Schumacher es su amigo Roger Benoit, periodista que ha estado muy cerca del 'Gran Circo' durante toda su trayectoria. Ha sido precisamente él quien ahora ha revelado detalles muy importantes sobre su estado de salud que han sorprendido de manera considerable.

¿Cómo se encuentra realmente Michael Schumacher?

Durante los últimos años, muchas personas, de manera un tanto oscura, han dejado en el aire la posibilidad de que Michael Schumacher pudiera haber recuperado algunas capacidades básicas como el habla. Sin embargo, Benoit lo ha negado.

"Solo hay una respuesta a esa pregunta y es lo que dice su hijo: 'Daría cualquier cosa por hablar con papá". Sorprendentemente, Roger hace referencia a una frase que Mick repite de manera constante a su núcleo más cercano. "Esta frase dice todo sobre cómo le ha ido a su padre durante más de 3500 días", continúa el periodista.

[Michael Schumacher y el mal presagio antes de su accidente de esquí nunca antes revelado]

Estas palabras de Benoit hacen referencia a lo que se pudo ver en el documental de Netflix que trataba la situación de Michael y sobre la que hablaba su propia familia. En particular Mick: "Papá y yo nos entendemos de una forma diferente ahora, simplemente porque hablamos un idioma similar, el idioma del automovilismo. Tenemos mucho más de qué hablar y al menos ahí es donde está mi cabeza la mayoría del tiempo. Ahí es cuando pienso, yo renunciaría a todo solo por tener eso".

A pesar de la enorme amistad que unía a Roger Benoit y a Michael Schumacher, el periodista se ha mostrado muy crítico con los últimos años de la carrera del piloto alemán: "Ambos solíamos ser tercos. No me gustaron algunas cosas y eso es lo que escribí. También eché una mirada crítica a su regreso a Mercedes en 2010. Los resultados me dieron la razón, solo subió al podio una vez cada tres años y luego fue reemplazado por Lewis Hamilton. Fue un final triste y trágico para una superestrella así".

Michael Schumacher, en su retirada en 2012 con la escudería Mercedes F1 Reuters

Roger Benoit ha aprovechado su intervención para recuperar también algunos recuerdos que tenía de su pasado vivido con Michael Schumacher donde compartían buenos momentos tras los Grandes Premios: "Después de las carreras, el restaurador de Fórmula 1 Karl-Heinz Zimmermann, Schumacher y yo nos sentábamos en la autocaravana de Bernie, fumábamos un puro y bebíamos una cerveza".

"Jugábamos regularmente entre nosotros, en el jardín o en la autocaravana Principalmente por diversión, pero después fueron cerca de 10 marcos alemanes. Digámoslo de esta manera: como jugador de backgammon no era tan bueno como piloto de carreras".

[La vida de Michael Schumacher en Mallorca: rancho de caballos, motos de agua y equipo médico]

El periodista amigo de Michael Schumacher se ha mostrado muy apenado por la situación que atraviesan ahora tanto el piloto como su familia. Tras confesar de manera clara que 'Schumi' no puede valerse por sí mismo, que no puede hablar y que su estado es totalmente irreversible, ha dejado claro que sus expectativas en relación a su evolución, casi una década después de la tragedia, son nulas. Además, ha destacado que de no ser por el enorme potencial económico de la familia, probablemente su pesadilla habría sido todavía mayor.

Sigue los temas que te interesan