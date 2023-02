Fernando Alonso se pone firme en el garaje de Aston Martin: "Cuando él habla, todo el mundo se calla"

¿Ilusión desmedida con el primer día de test de Fernando Alonso en Bahréin? Quizás sí, pero parece inevitable no confiar en 'La Misión' de Aston Martin después de lo mal que salió 'El Plan' de Alpine. El asturiano terminó con el segundo mejor tiempo de la jornada de tarde a un suspiro de Max Verstappen.

Eso ya es una lectura positiva aunque no signifique nada realmente. Sin embargo, con lo que se quedan en el garaje 'verde' es con la ausencia de problemas graves a pesar de los contratiempos. Drugovich fue el primero en dar la voz de alerta. Su monoplaza se paró en su primera vuelta, pero todo se debió a un fallo eléctrico que no ponía en riesgo la salud del coche.

Fernando también tuvo su susto, ya que los mecánicos dañaron el monoplaza en una práctica de pit stop y tuvo que esperar durante más de una hora a que pudieran cambiar el fondo plano de su monoplaza. Pero salió a la pista y voló en Sakhir. Los aficionados, lógicamente, se quedaron con ese 'tiempazo' y esa P2 que invita al optimismo.

[Carlos Sainz aguanta el pulso con Verstappen y Aston Martin supera el primer susto de Drugovich]

En Silverstone lo hacen con la fiabilidad, con la buena respuesta de la unidad de potencia y con los kilómetros y las horas de test que tienen para analizar. Eso es lo ideal en estos momentos. Sin embargo, tener a Alonso en el garaje es un valor añadido y es que el asturiano ha llegado pisando fuerte: "A ver, cuando habla Fernando todos se callan".

Esto decía Pedro Martínez de la Rosa, nuevo embajador de Aston Martin y amigo personal de Fernando, en declaraciones para DAZN. El piloto español intentó explicar qué es lo que realmente significa tener a Alonso dentro de tu box y cómo avanza una escudería en base a un talento tan grande como el suyo. Un referente dentro y fuera de la pista.

Dancing in the desert. 🏜️#F1Testing pic.twitter.com/b2O01oKJvb — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 23, 2023

"Respeto absoluto, todo el mundo atento porque Fernando dirige a los ingenieros hacia el problema principal del coche, no les hace perder el tiempo y eso, que parece una tontería no lo es en un mundo con el presupuesto limitado y los test tan condensados".

Buenas sensaciones en Aston Martin

De la Rosa confirma que las sensaciones tras las primeras pruebas son buenas, a pesar de que Aston Martin tiene que realizar trabajos todavía en la dirección. El aspecto más negativo del coche por ahora es lo difícil que es de controlar a veces en la entra a curva.

[Por qué los equipos de Fórmula 1 pintan cada vez más sus coches de negro: la batalla por cada milésima]

"Había muchas ganas de que se subiera para dirigir al equipo y decidir dónde orientar los recursos y los presupuestos. No muchos pilotos lo tienen y sus sensaciones eran buenas incluso con la nueva dirección asistida, estaba a gusto con el tren delantero y su conexión con el trasero".

Por último, el expiloto de escuderías como McLaren o Ferrari aseguró que es momento de estar tranquilos y de ir paso a paso aunque las sensaciones hayan sido buenas. Y confensó que ni Alonso se dejó llevar por la euforia ni intentaron maquillar sus tiempos para dar una impresión de progreso que no se correspondiera con la realidad.

[Alonso critica a la F1: "Es el único deporte en el que haces un día de práticas y te juegas un Mundial"]

"Estaba muy tranquilo, incluso en un momento su ingeniero le dijo si quería más ala delantera con el neumático nuevo, lo que suele permitir ir más rápido, y él dijo que no, que estaríamos modificando algo que no queríamos modificar, esa estabilidad de análisis: 'Es el primer día de pretemporada, vamos a estar tranquilos y hacer las cosas bien, dejar el alerón como está aunque no sea óptimo', fue lo que dijo para así ir poco a poco".

Sigue los temas que te interesan